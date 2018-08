Folgorato sul lavoro nell' Aretino 33enne di Pescocostanzo | gravi le sue condizioni

abruzzo24ore.tv

: Incidente sul lavoro, operaio muore folgorato nell'Aretino #Arezzo - MediasetTgcom24 : Incidente sul lavoro, operaio muore folgorato nell'Aretino #Arezzo - ABRUZZOLIVETV : Giovane di #Pescocostanzo #muore #folgorato sul #lavoro. Era dipendente di azienda di #LamadeiPeligni. #Fiom procla… - PRCAsti : Ieri altri 4 #morti sul #lavoro #MassaCarrara portuale schiacciato da un carrello elevatore. Un operaio folgorato n… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) L'Aquila -mentre lavora ad un impianto elettrico, un, originario di(L'Aquila), è stato trasportato in ambulanza a Siena inssime. E' accaduto intorno alle 16.00 a Monte San Savino (Arezzo), in località le Vertighe accanto al santuario, mentre ilinterveniva su un impianto elettrico. L'automedica del 118 lo ha subito soccorso e dopo essere stato rianimato l'uomo è stato trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dall'infortunio. leggi tutto