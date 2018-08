Fisica | dimostrato il fenomeno dell’entanglement quantistico grazie a due quasar

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Einstein l’ha definito il responsabile di una ‘azione spettrale a distanza’, e ancora oggi è uno dei più misteriosi fenomeni dellamoderna: si tratta, in base al quale lo stato quantico di un sistema fisico non può essere descritto singolarmente, ma solo come sovrapposizione di più sistemi. Due particelle in entanglement– spiega Global Science – sono dunque intrinsecamente connesse tra loro, anche a distanza – da qui la spooky action, ‘azione spettrale’ einsteiniana – e ad ogni alterazione dello stato di una particella corrisponde immediatamente un cambiamento anche nello stato dell’altra. Questo, inizialmente inconcepibile inclassica, implica che non vi è modo di attribuire proprietà alle singole particelle: se, ad esempio, due elettroni sono in uno stato entangled (letteralmente, ‘intrecciato’), i loro ...