Fire Squad – Incubo di fuoco | film al cinema | recensione e curiosità

Fire Squad – Incubo di Fuoco - una clip in esclusiva : “Questa è una storia su eroi di tutti i giorni” dice Josh Brolin, uno degli attori protagonisti di Fire Squad – Incubo di Fuoco, riferendosi ai Granite Mountain Hotshots, i vigili del Fuoco che fecero quello che nessun’altra Squadra locale aveva mai fatto prima, finendo in prima pagina per la loro battaglia contro il devastante incendio di Yarnell Hill Fire, in Arizona, nel 2013. Il film va al di là degli eventi e si concentra sulle vite ...