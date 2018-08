FIRE SQUAD | INCUBO DI FUOCO di Joseph Kosinski 2017

i-filmsonline

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Il supervisore Eric Marsh (Josh Brolin), sposato con la moglie Amanda (Jennifer Connelly) è a capo dellara 7 di Prescott in Arizona, un gruppo specializzato di vigili delche ha il compito di proteggere i boschi e impedire gli avanzamenti dell'incendio. Oltre al capo Marsh, lara comprende il vice Jesse Steed (James Badge Dale), Chris MacKenzie (Taylor Kitsch), Andrew Ashcraf (Alex Russell) e Brendan McDonough (Miles Teller). Con l'aiuto dello sceriffo Duane (Jeff Bridges), lara riesce a essere certificata come Hotshot, il più alto grado per un corpo di vigili dele lara viene rinominata Granite Mountain, dimostrandosi eccellente nell'impedire incendi e salvare vite. Nel giugno 2013 durante un grosso incendio avvenuto nei pressi di Yarnell Hill in Arizona, 19 membri dei Granite Mountain persero la vita, e solo un membro dellara riuscì a ...