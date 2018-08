Fiorella Mannoia in concerto | il sindaco Zaccaria alla città | «Diamo prova di civismo»

Fiorella Mannoia agli offidani : 'Vi saluta la Ferilli - qui si è trovata benissimo' : OFFIDA A tre anni dalla fine dei ciak, Sabrina Ferilli torna ad abbracciare virtualmente Offida grazie al supporto dell'amica Fiorella Mannoia , che domenica sera si è esibita in concerto in piazza ...

Offida ai piedi di Fiorella Mannoia : 'A Sanremo mi sono fatta fregare da una scimmia' : Offida " Un viaggio tra i suoi più grandi successi e quelli dei suoi colleghi, magistralmente reinterpretati con la sua voce inconfondibile. Fiorella Mannoia incanta Offida e una piazza del Popolo ai ...

L'8 agosto Fiorella Mannoia apre il Vulci Livefest 2018 : Roma, 6 ago. , askanews, - Il concerto di Fiorella Mannoia, mercoledi 8 agosto, aprirà il Vulci Livefest 2018, organizzato da Ventidieci in collaborazione con ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni ...

Fiorella Mannoia contro Salvini : 'Contento dell'aggressione a Daisy?' Lui : 'Canta che ti passa' : ...//t.co/3DypryeWTJ " Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 30 luglio 2018 Come detto, è solo l'ultima delle tante polemiche tra Salvini e personaggi del mondo dello spettacolo. Uno scontro che si è ...

Fiorella Mannoia all’Arena di Verona : grande musica per il sabato sera di Canale 5 - ecco quando in TV : Continuano i sabato all’insegna della musica su Canale 5. Uno dei prossimi concerti trasmessi sarà quello di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona. Intorno alla metà di agosto i telespettatori dell’ammiraglia potranno trascorrere una piacevole serata all’insegna della buona musica. Dopo Amiche in Arena, con Loredana Bertè, la stessa Mannoia, Emma, Elisa, Alessandra Amoroso e Noemi, anche la Mannoia avrà la sua serata da ...

Nuovo scontro tra Fiorella Mannoia e Matteo Salvini per Daisy Osakue - dal “ministro della paura” al “canta che ti passa” : La nuova stoccata di Fiorella Mannoia contro Matteo Salvini ha innescato l'immediata replica del ministro dell'Interno, ormai sempre più abituato ad usare i social network sempre come un privato cittadino piuttosto che come rappresentante delle istituzioni. La Mannoia, che non ha mai fatto mistero delle sue opinioni politiche né ha mai risparmiato critiche a Salvini sia in quanto leader della Lega sia da ministro, è tornata a criticare la ...

