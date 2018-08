Fico | non trattenere migranti su Diciotti | devono sbarcare

TrafFico Roma. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione : Traffico Roma. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione e trasformazione di impianti di illuminazione dei sottovia. I provvedimenti, disposti dal dipartimento comunale Simu, stanno già creando alcuni ingorghi e rallentamenti nel Traffico cittadino e potrebbero crearne ancor più nei prossimi giorni con il “grande rientro” dalle ...

Frosinone - Longo : 'Sappiamo delle difFicoltà con l'Atalanta ma dimostreremo che meritiamo la A' - : Anche il solo punto andrà combattuto, potrà pesare nell'economia della classifica finale'. Abbiamo anche la sfortuna di incontrare una squadra che ha fatto già partite internazionali. Che insidie ...

Funerali di Stato Genova - Bagnasco : città non si arrende. Fico chiede scusa : L'arcivescono ha parlato di una "doverosa giustizia", che però "nulla può cancellare e restituire". Applausi per Mattarela e per il governo. Fischi per alcuni parlamentari Pd. Il presidente della ...

Genova - Fico : chiedo scusa a nome Stato per ciò che non ha fatto : Roma, 18 ago., askanews, - 'chiedo scusa, anche se non è mia colpa, a nome dello Stato per quello che può non aver fatto negli ultimi anni. scusa è una parola importante, ma deve seguire caparbietà e ...

Il viaggio fotograFico nelle case sotto il ponte Morandi : "In cinquant'anni non è cambiato niente" : Michele Guyot Bourg, fotoamatore, pensionato della Banca d'Italia ha documentato alla fine degli anni Ottanta la vita nei palazzi di via Fillak, oggi dice: "Hanno messo i pannelli fonoassorbenti , ma l'autostrada passa sempre sopra alle case"

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l’inchiesta» I costi (alti) e le difFicoltà della revoca : L’offensiva del governo contro la società Autostrade, in mano ai Benetton. Il vicepremier Di Maio all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito». E Grillo: «Tutto torni allo Stato»

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l'inchiesta» I costi - alti - e le difFicoltà ... : È quanto afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una nota ricorda come «gli investimenti pubblici in infrastrutture sono una priorità dell'attuale governo per i quali non ci saranno ...

Genova - crollo ponte Morandi : nel 2006 Calatrava si offrì di rifarlo. Ma si decise di non demolirlo per non bloccare il trafFico : Era il 2006 quando l’archistar Santiago Calatrava incontrò a Genova l’allora presidente della regione Liguria, Claudio Burlando e si candidò per disegnare e realizzare un nuovo ponte autostradale in acciaio sul torrente Polcevera. All’epoca, c’era infatti al vaglio della Società Autostrade e del Governo l’ipotesi di abbattere e sostituire quel ponte problematico progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi e costruito negli ...

Aquarius - “Gli italiani non coordinano più e i libici non danno informazioni sulle barche in difFicoltà : i 141 salvati per caso” : “Che succede se nessuno ci accoglie?”. Ines è marocchina e ha perso il marito in Libia l’anno scorso. Lo hanno ucciso. Viveva lì da cinque anni, dopo averlo sposato. Ora viaggia da sola. “Lì non ho nessuno. Vorrei raggiungere la mia famiglia in Francia“. Lo scafista, racconta, gli aveva promesso un viaggio “su una barca grande, solo quattro persone”. Aquarius l’ha soccorsa in un barchino di legno ...

F1 - Vettel non sotterra l’ascia di guerra : “metteremo in difFicoltà la Mercedes - ho fiducia nelle novità in cantiere” : Il pilota tedesco ha parlato della seconda parte di stagione, garantendo il massimo impegno da parte della Ferrari nella corsa al titolo mondiale Il duello non è per nulla finito, il divario di 32 lunghezze che divide Hamilton e Vettel non è affatto incolmabile per il tedesco, che ha dimostrato di avere una macchina solida e forte. Photo4/LaPresse Il tedesco non ha nessuna intenzione di arrendersi, per questo motivo lancia la sfida alla ...

MotoGp - Zarco e tutte le sue difFicoltà in Austria : “con la gomme morbida non è stato facile” : Johann Zarco commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring : le parole del francese della Tech-3 dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si ...

MotoGp - Jarvis catastroFico sul ‘disastro’ Yamaha : “non possiamo dare ai piloti la moto che meriterebbero” : Dopo il Gp d’Austria, a commentare i problemi della Yamaha anche il team manager della scuderia giapponese Lin Jarvis Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si fa ...

Un solo livello di difFicoltà non basta : Shadow of the Tomb Raider ha impostazioni separate per combattimento - esplorazione e puzzle : Siamo ormai abituati a videogiochi che vengono lanciati con un solo livello di difficoltà proposto come unica tipologia di esperienza possibile dagli sviluppatori. Shadow of the Tomb Raider sarà tuttavia molto diverso da questo punto di vista.I ragazzi di Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno, infatti, deciso di dividere i livelli di difficoltà selezionabili in tre ulteriori categorie. I giocatori potranno quindi personalizzare la propria ...