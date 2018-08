Fico | i 177 migranti a bordo della Diciotti devono poter sbarcare

agi

: La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 pe… - Roberto_Fico : La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 pe… - giorgio_gori : Deve sentirsi molto fico, il nostro Ministro dell’Interno, nel bullizzare i 177 poveracci che tiene sequestrati a bordo della #Diciotti. - TgLa7 : #Migranti: Fico, 177 a bordo Diciotti devono sbarcare -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) "La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati -. Non possono essere piu' trattenute a, poi si procederà alla loro ricollocazione nella Ue". Lo scrive su twitter il presidente della Camera, Roberto. La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati -. Non possono essere più trattenute a, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE — Roberto(@Roberto_) 22 agosto 2018 A chiedere di trovare una soluzione per permettere lo sbarco deieè anche la Ue. Si tratta di ...