Festa del Sacrificio 15 islamici denunciati per macellazione clandestina

Febbre del Nilo - primi due morti in Emilia/ Ultime notizie - contagio arriva in Friuli : disinFestazione a Udine : West Nile, anziana morta a Ferrara: è il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno provocato dalla Febbre del Nilo. Un nuovo ricovero e i precedenti decessi a Ravenna.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Macello abusivo per la Festa del sacrificio : scoperti - scappano con le carcasse : 22 agosto 2018 , modifica il 22 agosto 2018 - 17:16, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Festa del Sacrificio a Roma/ Comunità sudanese : “Continueremo ad esistere” - celebrazioni dopo lo sgombero : Festa del Sacrificio a Roma: celebrazioni anche per la Comunità sudanese di via Scorticabove vittima di uno sgombero. La solidarietà e nuove speranze.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:55:00 GMT)

'Che Jella' - un successo la Festa del quartiere Agello a Ripatransone : Ripatransone Ottima la location, gli addobbi, gli spettacoli, il cibo, l'accoglienza e in particolar modo il pubblico di grandi e piccini. Un successo l'appuntamento con 'Che Jella' la festa del quartiere Agello a Ripatransone. La festa si è conclusa ...

Animali : “Sgozzati per la Festa dell’Islam - è orribile. Ora basta” : “In queste ore la comunità islamica celebra la festa del Sacrificio, che prevede lo sgozzamento di agnelli e capretti. Si tratta di un rituale inumano, orribile, vergognoso, che porta solamente una scia di sangue e sofferenza. E, noi di Rivoluzione Animalista, non possiamo accettare che tutto questo venga perpetrato nella indifferenza delle istituzioni. Per questa ragione, condanniamo con forza questa “cerimonia” scandalosa dove muoiono tanti ...

Capretto vivo legato nel passeggino per la Festa islamica del sacrificio - ma arriva la polizia : La festa islamica del sacrificio ha scatenato non poche polemiche. Il sacrificio dei capretti, come prevede la tradizione della d al-a, ha suscitato la preoccupazione degli animalisti. E a Napoli un ...

Time in Jazz : non solo una maniFestazione di qualità - ma un modello di accoglienza : È apparso subito chiaro nel corso della presente edizione come lo spirito originario sottenda ancora la filosofia di un festival che crede nella ricerca e nell'apertura verso il mondo, pur avendo le ...

Video trailer del nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani - in autunno “un’altra Festa insieme” : "Un'altra festa insieme": sarà questo il nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani, anticipato da un Video trailer che racchiude alcuni dei momenti più intensi dei recenti concerti negli stadi. La band di Giuliano Sangiorgi torna ad esibirsi nei palasport dopo il successo da record negli stadi italiani quest'estate, quando ha tenuto 6 date di fronte ad oltre 175.000 spettatori conquistando un importante primato: per la prima ...

Sagra di Sant'Agostino o Festa dell'anara a Villafontana : Tutte le sere saranno in funzione stand gastronomici e spettacoli musicali. Sabato 25 Agosto con Musica Wiva, Domenica 26 Agosto con I Valentinos, Lunedì 27 Agosto con Orchidea Blu, Martedì 28 Agosto ...

Festa dell’Unità - dopo la sconfitta di Pisa il Pd cancella quella di Riglione : “Militanti stanchi di un partito autoreferenziale” : A Pisa la storica Festa dell’Unità comunale di Riglione quest’anno non si farà. dopo settant’anni il Comitato direttivo del quartiere ha deciso di non organizzare stand e area dibattiti per una ragione soprattutto politica: la sconfitta alle amministrative dello scorso giugno quando Pisa è stata conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo cinquant’anni di giunte di centrosinistra. “C’è stanchezza tra i militanti per come sono andate le ...

Miss Addrizza e lotta nel fango - al via a Granarolo Faentino la Festa più trash della Romagna : Si beve birra, si cena e sul tardi si assiste a spettacoli che recuperano il gusto , discutibile, , ma tipicamente romagnolo del compiacimento a ciò che c'è di deteriore, grottesco e volgare in senso ...

Fiorella Mannoia a Fasano - Fabrizio Moro a Lecce Stasera anche il Bitonto opera festival e la Festa del mare a Bari. Festival Popularia a ... : In città vecchia si recuperano i sette spettacoli di danza, musica e teatro della sezione «Love and the Sea». Sulla terrazza del Fortino le selezioni di EXP Records Store Pizziche e tarante dal ...

Capretto in passeggino pronto per essere sgozzato/ Video - bufera a Napoli per la Festa islamica del Sacrificio : Capretto in passeggino pronto per essere sgozzato: Video. bufera a Napoli per la Festa islamica del Sacrificio: un marocchino è stato denunciato per maltrattamento di animale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:39:00 GMT)

VIII Festa delle Carni Bianche - nel parco di Villa Gobetti - San Pietro di Morubio - Verona. Dal 22 al 26 agosto - la kermesse celebrerà i ... : Questa Festa celebra uno dei comparti più importanti dell'economia scaligera, che vede la nostra provincia ai vertici del settore, a livello nazionale". Quindi, il sindaco di San Pietro di Morubio, ...