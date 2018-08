Fedez e Chiara Ferragni Abito da sposa bianco? “Sono super emozionata | sarà una giornata

Chiara Ferragni : le parole per Fedez prima del matrimonio : Fedez: le nuove diChiarazioni di Chiara Ferragni sul matrimonio E’ inutile negarlo: il matrimonio più atteso dell’anno, probabilmente anche di sempre, è quello che vedrà a breve protagonista la coppia formata da Chiara Ferragni e il rapper Fedez. I due, da quando si sono messi insieme, hanno sempre fatto le cose in grande. Dai festeggiamenti del compleanno di lei fino a giungere alla proposta di matrimonio fatta in diretta ...

Chiara Ferragni e Fedez - lista nozze con un progetto dei fan : Chiara Ferragni e Fedez lanciano un'iniziativa inedita alla vigilia delle nozze, come spiegano in un video diffuso da Agi.Il matrimonio è previsto per l'1 settembre a Noto e la coppia ha deciso di devolvere una somma raccolta dai propri ospiti - più una somma segreta e personale - al progetto di uno dei loro fan. Su GoFundMe è partita quindi la particolare lista nozze: sul portale si potranno donare dei soldi per finanziare questo progetto che ...

Chiara Ferragni - lato B in bella mostra : ma è acciaccata a dieci giorni dalle nozze con Fedez : Mancano dieci giorni esatti alle attesissime nozze tra Chiara Ferragni e Fedez, ma la fashion blogger si mostra un po' preoccupata attraverso un aggiornamento pubblicato con Instagram Stories....

Fedez e Chiara Ferragni - festa a Ibiza per i 5 mesi di Leone : festa grande in casa Ferragni-Lucia: la coppia più social d’Italia prossima alle nozze (QUI tutto quello che c’è da sapere) festeggia i 5 mesi di vita di Leone e, come al solito, documenta scrupolosamente i momenti salienti su Instagram. Il piccolo in braccio a mamma Chiara si fa aiutare a spegnere la candelina posta sopra un invitante budino mentre papà Fedez gongola tra un “Amore mio” e un “Patato” rivolti ...

Chiara Ferragni - pesanti insulti per il suo outfit : interviene Fedez : Chiara Ferragni insultata pesantemente sui social per un outfit: Fedez interviene pesanti insulti nei confronti di Chiara Ferragni, tanto che è stato costretto a intervenire anche Fedez. Scendendo nel dettaglio, la nota fashion blogger è stata fortemente attaccata dal pubblico a causa del suo outfit, sfoggiato ieri sera. Chiara ha indossato una gonna scollata sui […] L'articolo Chiara Ferragni, pesanti insulti per il suo outfit: interviene ...

FOTO | Chiara Ferragni - l'abito è hot : Il tuo ragazzo di fa uscire così?. E Fedez replica : Estate super sexy per Chiara Ferragni. La fashion influencer ed imprenditrice digitale, 31 anni, diventata mamma appena quattro mesi fa, sfoggia una forma fisica perfetta in vacanza ad Ibiza insieme al compagno e futuro marito Fedez. L'ultimo abito indossato nella serata di ieri, però, ha comportato un "botta e risposta" stizzito tra il rapper e un fan. --Ad aizzare la polemica, in particolare, i fianchi scoperti di Chiara, che ha indossato una ...

Fedez hot - lato b in vista in barca con Chiara Ferragni e lo youtuber Luis Sal : Mentre fervono i preparativi per il real matrimonio che si terrà a Noto il 1° settembre, la futura signora Fedez, Chiara Ferragni, e il rapper continuano a godersi la loro lunghe...

Chiara Ferragni troppo sexy per la serata con Fedez - su Instagram piovono critiche : «Sei mamma - come ti conci?» : Chiara Ferragni sempre più hot: la futura sposa (il royal wedding all'italiana è previsto per il 1 settembre) ha sfoggiato una gonna più "vedo" che "non...

