Fecondazione artificiale - Culle di vetro | un libro a 40 anni dalla prima

Fecondazione : primi passi verso l’ovaio artificiale - preserva la fertilità : Importante annuncio a Barcellona, in occasione del 34° meeting annuale della Società europea di riproduzione umana ed embriologia: un team di ricercatori del Rigshospitalet di Copenhagen (tra i principali al mondo al lavoro su tecniche volte a preservare la fertilità) è riuscito per la prima volta a isolare dei follicoli umani e a farli crescere fino allo stadio di “biofunzionalità” in un’impalcatura fatta di tessuto ovarico ...