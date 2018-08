Febbre del Nilo | psicosi per le zanzare in tutto il nord Italia

Febbre del Nilo - primi due morti in Emilia/ Ultime notizie - contagio arriva in Friuli : disinfestazione a Udine : West Nile, anziana morta a Ferrara: è il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno provocato dalla Febbre del Nilo. Un nuovo ricovero e i precedenti decessi a Ravenna.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Le ragioni per cui la Febbre delle criptovalute è già passata : C'è qualche timido segnale di rialzo, con il Bitcoin tornato oltre quota 6 mila dollari. Ma l'andamento racconta un calo del 20% rispetto alla fine di luglio. E un prezzo dimezzato dall'inizio dell'...

GIORNATA MONDIALE DELLA ZANZARA/ Dalla malaria alla Febbre del Nilo - è l'insetto più pericoloso al mondo : Ricorre oggi la GIORNATA MONDIALE DELLA ZANZARA (World Mosquito Day), l'appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tema zanzare e malattie da esse trasmesse.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:44:00 GMT)

Febbre del Nilo - quarta vittima in Veneto : l'emergenza non si ferma : Ancora una vittima del virus West Nile in Veneto: la qua rta persona deceduta è una pensionata di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese . La donna, di 85 anni, è morta a Ferragosto nell'ospedale di ...

WEST NILE - PRIMO CASO IN ALTO ADIGE/ Psicosi Febbre del Nilo : Veneto - scattano le disdette negli hotel : Un turista di 64 anni è stato ricoverato per il virus WEST NILE in ALTO ADIGE: l'uomo di 64 anni è stato trasportato a Bolzano e poi a Verona ed è in gravi condizioni(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:53:00 GMT)

West Nile - morto paziente 74enne colpito dalla Febbre del Nilo : 'Una paziente oncologica terminale settantaquattrenne, estremamente defedata e immunodepressa, infettata da virus West Nile, è deceduta questa mattina all'ospedale di Oderzo, Treviso,'. Lo comunica l'...

Febbre del Nilo - non è contagiosa : il virus viene trasportato dagli uccelli migratori : Non è il caso di gridare al panico per la Febbre del Nilo Occidentale provocata dal West Nile virus , di cui questa estate si è tornati a parlare : tre i decessi finora registrati dal virus diffuso ...

West Nile - un altro turista contagiato dalla Febbre del Nilo : A Massa, Massa Carrara, un turista di una cinquantina di anni, residente nel Novarese, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Nuovo Ospedale Apuano per aver contratto il virus della ...

Zanzara West Nile - due persone morte a Ferrara dopo la puntura : è la Febbre del Nilo : La Zanzara West Nile ha fatto due morti a Ferrara contagiandoli con la Febbre del Nilo. Due persone sono morte il 9 agosto a Ferrara per forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da...

Nuovi casi di West Nile nel Nord. Prevenzione e sintomi per la Febbre del Nilo #WestNileFever : Il virus del West Nile sta aumentando, segnando Nuovi casi nel Centro-Nord Italia e in Sardegna (zona del Nord). Si tratta di una malattia causata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae. La malattia è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Il veicolo di questo virus è da ricercare negli uccelli selvatici e nelle zanzare. La puntura di queste ultime è sicuramente il ...

Dazi su metà delle merci cinesi Borse asiatiche - è Febbre gialla : L'ondata delle vendite asiatiche condiziona anche l'andamento delle Borse europee che aprono le contrattazioni in ribasso in scia con l'andamento di Wall Street e con le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Segui su affaritaliani.it

Febbre del Nilo Occidentale - come difendersi dal virus : La scheda: sintomi, varianti e modalità di trasmissione dell'infezione. Uno studio della Statale di Milano ha individuato le direzioni attraverso le quali si diffonde l'epidemia da West Nile. Zanzare ...