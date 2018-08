Fca | il fondo Kkr in trattative per Magneti Marelli

Gruppo Fca - In trattative per cedere Magneti Marelli al fondo KKR : La società di investimenti statunitense Kkr & Co. sarebbe in trattative per acquisire la Magneti Marelli, il produttore di componentistica del Gruppo FCA con sede a Corbetta, in provincia di Milano. A riferirlo è il Wall Street Journal, che non fornisce, però, altri dettagli sullo stato di avanzamento dei negoziati.Acquisto tramite Calsonic Kansei. La società statunitense, una delle maggiori al mondo nel settore del private equity, ...