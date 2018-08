Facebook rimuove 652 profili falsi in vista del voto di midterm

Facebook ha 'soglie tolleranza' su contenuti da rimuovere : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fake News - Facebook non le rimuove perché aumentano visite e guadagni : Facebook non rimuove le Fake News anche quando sono palesi, lo ha dichiarato ufficialmente durante una conferenza stampa. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma non c’è nulla di eclatante in questa affermazione se conosci il social network di Mark Zuckerberg. Facebook non rimuove le Fake News È inutile cercare di capire come funziona il social network o la mente dei suoi dirigenti. L’equazione è molto semplice, Fake News = più ...