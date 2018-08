Facebook cancella 652 account falsi in vista del voto in Usa ' Dietro ci sono Russia e

Come cancellarsi da Facebook : Facebook è il famosissimo social network creato da Mark Zuckerberg. Sul social network più famoso del mondo, si possono fare moltissime cose, quali ad esempio conversare con un nostro lontano amico, vedere le immagini che tutti i nostri amici pubblicano e sapere cosa fanno attraverso gli stati che pubblicano. Potrebbe però verificarsi la condizione che siate stanchi di passare intere giornate su questo social e vogliate eliminarvi da esso. Se ...

WSJ : Facebook cancella account che fanno "propaganda e disinformazione del Cremlino" - : Facebook ha cancellato 32 pagine e account da cui arrivava "politica coordinata di agitazione e tentativi di disinformazione" con lo scopo di influenzare le elezioni USA, riferisce il Wall Street ...

Facebook ha cancellato 32 account sospettando che fossero dell’IRA - la “fabbrica di troll” russi : Martedì Facebook ha rimosso 32 pagine di Facebook e account da Instagram sospettati di essere collegati alla Internet Research Agency (IRA), l’organizzazione russa nota come “fabbrica di troll” e accusata di avere interferito nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi The post Facebook ha cancellato 32 account sospettando che fossero dell’IRA, la “fabbrica di troll” russi appeared first on Il Post.

Marco Mengoni sparisce dai social : cancellate le pagine ufficiali da Facebook - Instagram e Twitter : 'Marco se n'è andato non ritorna più...', cantava la Pausini. E Mengoni sembra averla presa sul serio quella canzone, almeno riguardo la sua presenza sui social. Da qualche giorno il cantante è ...

12 cose che dovresti cancellare subito dal tuo profilo Facebook : Quali sono le cose da cancellare subito dal tuo profilo di Facebook? Spesso si utilizza la propria pagina personale sul social network più popolato al mondo con un po’ troppa leggerezza. Ci si dimentica che si ha davanti una platea potenzialmente miliardaria e che ciò che si pubblica – foto, video, link, adesioni a pagine, persino amicizie – potrebbero essere fondamentali addirittura per un’assunzione lavorativa. Sempre più aziende ...

Facebook non cancella le fake news : "Sarebbe contrario alla libertà di espressione" : In una conferenza stampa a New York i vertici del social network hanno difeso la loro strategia: piuttosto che rimuovere le notizie false meglio usare algoritmi che ne riducano la visibilità

Facebook : 'cancellare le fake news è contrario alla libertà d'espressione' : Facebook ritiene che eliminare le pagine promotrici di 'fake news' sia contrario al principio di liberta' d’espressione [VIDEO]. È questo che si evince dalla replica del famoso social network a fronte delle obiezioni di Oliver Darcy, il giornalista che lo scorso mercoledì ha puntato l'attenzione sui manchevoli strumenti impiegati contro la diffusione delle false notizie. L'intervento di Oliver Darcy alla conferenza di New York Durante la ...

