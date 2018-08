Facebook blocca campagna di disinformazione da Iran e Russia

Facebook Bloccato Chiede Documento Di Identità : Cosa Fare? : Il tuo account Facebook è stato Bloccato e il social network ti Chiede un Documento di Identità per sbloccarlo? Ecco Cosa devi fare per ripristinare il tuo account Facebook Facebook mi Chiede un Documento di Identità per sbloccare l’account Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti di YLU. Oggi in particolare torniamo a parlare di Facebook, il social […]

Bebo Storti - Facebook lo blocca per foto di Hitler/ “Ironia sulla Lega - ma da CasaPound istigazioni all'odio” : Bebo Storti, Facebook lo blocca per foto di Hitler: “Ironia sulla Lega, ma da CasaPound istigazioni all'odio”. Le ultime notizie sull'attore, insorto dopo la sospensione della sua pagina(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:16:00 GMT)

Bebo Storti bloccato da Facebook per foto di Hitler : "Era ironia sulla Lega. Perché me e non CasaPound"? : La spiegazione data dal social: "Non rispetta le nostre politiche". L'appello Non so se qualcuno della Lega che non sapeva come fermarmi mi abbia segnalato o se sia stata una scelta di quelli di Facebook che non bloccano i razzisti veri, ma hanno scambiato il mio post per un...

Facebook blocca Twitter/ Addio ai messaggi condivisi automaticamente : ecco quando e cosa cambierà : Facebook è pronto a fare piazza pulita, censure, Addio alle fake news e anche un blocco per Twitter e la condivisione automatica dei post, ecco cosa e quando cambierà(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:18:00 GMT)

Facebook - bloccato l'accesso a centinaia di migliaia di app : Facebook ha annunciato che sta bloccando l'accesso a "centinaia di migliaia di app" più o meno attive che non si sono sottoposte al processo di revisione avviato a maggio dopo lo scandalo Cambridge ...

Alex Jones - Facebook e YouTube bloccano re delle fake news/ Al via la battaglia contro razzismo e complottismo : Diffusione di video incitanti all'odio razziale e politico: il fondatore del sito InfoWars Alex Jones è stato bloccato per un mese sia da YouTube che da Facebook, ecco perché(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:10:00 GMT)

Blocca volo in diretta Facebook per “salvare” rifugiato/ Video - blitz buonista ma inutile : ecco perché : Blocca decollo di un aereo in diretta FB per evitare rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul volo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Facebook - nuova stretta sulla privacy : i moderatori possono bloccare subito i profili dei minori di 13 anni : Novità in arrivo per Facebook. Mark Zuckerberg ha varato infatti nuove linee guida per i moderatori di Facebook e Instagram: adesso questi potranno intervenire direttamente per bloccare i profili dei minori di 13 anni. “Finora i controllori – ha spiegato un portavoce dell’azienda al sito TechCrunch – sono potuti intervenire sugli under 13 solo se il loro profilo era stato segnalato a causa della giovane età. Ora, invece, ...

Facebook potrà bloccare direttamente i profili di chi ha meno di 13 anni : Fino ad ora questo avveniva soltanto su segnalazione, adesso è stato dato più potere di controllo ai moderatori del social

Facebook potrà bloccare direttamente i profili degli under 13 : Facebook stringe sugli utenti under 13, quelli che - secondo le norme americane ed europee sulla privacy - non potrebbero stare sui social. Stando a quanto riferito da un portavoce della società al ...

Facebook sblocca utenti indesiderati : il bug coinvolge 800mila persone : Qualcuno avrà creduto nella clemenza divina, quando invece si trattava solamente di un altro bug di Facebook. Per un errore, utenti che erano stati bloccati sono risultati temporaneamente sbloccati. Questo quello che spiega il post ufficiale dell’azienda, che parla di un coinvolgimento di circa 800mila persone, dal 29 maggio al 5 giugno scorsi sia su Facebook che sull’app di messaggistica Messenger. Le persone sbloccate in questo ...