F1 – La Ferrari fa paura | a Spa tante novità che spaventano gli avversari

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Laè carica e motivata per la seconda parte della stagione 2018 di F1:leper il Gp del Belgio La F1 torna finalmente in pista dopo un mese di pausa estiva. La seconda fase della stagione 2018 sarà decisiva e fondamentale in ottica Mondiale. Hamilton domina la classifica piloti, ma Vettel e lanon hanno intenzione di mollare la presa e vogliono lottare con tutte le proprie forze fino all’ultima gara per portare a casa il titolo e regalare agli italiani un’immensa gioia. Nel paddock, già da inizio 2018, si ha la convinzione che la monopostosia migliore di quella Mercedes, seppur non sia un pilota della ‘Rossa’ in testa alla classifica. Adesso il team di Maranello è pronto per portare importantissimechegli: modifiche aerodinamiche ma non solo, già provate in Germania e approvate dalla ...