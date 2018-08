Ex avvocato di Trump ammette di aver pagato pornostar Stormy Daniels

Trump - il giorno più nero nei tribunali : Manafort è colpevole e l’ex avvocato Cohen si consegna : Il cerchio attorno al presidente degli Stati Uniti comincia a stringersi. Reati finanziari per l’ex manager della campagna elettorale e ammissione di colpevolezza per l’avvocato

Frode bancaria - ex avvocato di Trump in tribunale : verso ammissione colpa : Michael Cohen , ex avvocato personale di Donald Trump , ha accettato di dichiararsi colpevole di Frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita ...

L’avvocato della Casa Bianca ha collaborato con l’inchiesta di Mueller su Trump : Negli ultimi nove mesi ha parlato per più di 30 ore con gli investigatori, e potrebbe essere una svolta The post L’avvocato della Casa Bianca ha collaborato con l’inchiesta di Mueller su Trump appeared first on Il Post.

L’ultima ribalta di Lanny Davis - avvocato dei Clinton che difende l’avvocato di Trump : Milano. Quando all’inizio di luglio l’avvocato di Donald Trump ha assunto per la propria difesa l’avvocato (storico) dei Clinton, i più attenti hanno detto: non può finire bene. Michael Cohen, l’avvocato tuttofare del presidente americano ora in rivolta contro il suo capo, ha assunto nel suo team di

avvocato pornostar - Trump pagò altre tre : ANSA, - NEW YORK, 27 LUG - Michael Avenatti, l'Avvocato della pornostar Stormy Daniels, annuncia che rappresenterà ''altre tre donne'' che hanno ricevuto soldi dal presidente statunitense Trump o dai ...

L’ex avvocato di Trump : “Donald sapeva dell’incontro con i russi in campagna elettorale” : Donald Trump sapeva in anticipo dell'incontro alla Trump Tower di New York nel corso del quale i russi avrebbero dovuto offrire alla sua campagna presidenziale materiale compromettente su Hillary Clinton. La rivelazione arriva dall'ex avvocato personale del tycoon M pronto a testimoniare davanti al procuratore Robert Mueller.Continua a leggere

Trump disse all'avvocato di pagare in contanti la modella : Negli Stati Uniti continua a far discutere il caso dell'avvocato Michael Cohen, ex legale personale di Donald Trump durante la campagna elettorale che lo ha poi portato a essere eletto Presidente. Ora che è indagato, Cohen sta facendo pubblicare le registrazioni che aveva fatto di nascosto durante le conversazioni con il suo prestigioso cliente.In particolare ieri la CNN ha diffuso un audio in cui Trump e Cohen parlano della modella di ...

Trump e i soldi per far tacere la modella Playboy. All’avvocato disse : “Paga in contanti” : “Paga in contanti”: queste le parole che il presidente americano Donald Trump avrebbe detto a un certo punto al suo ex avvocato Michael Cohen riguardo i soldi da dare per comprare il silenzio della modella di Playboy Karen McDougal. modella che afferma di avere avuto nel 2006 una relazione con il tycoon.Continua a leggere

