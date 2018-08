Euro vicino a record due settimane per short-covering | problemi Trump e spread BTP-Bund

Firenze. Abbandona moquette vicino ai cassonetti : multa di 600 Euro : Aveva Abbandonato scarti di moquette rossa a terra, accanto ai cassonetti nella zona dello stadio. Dopo due settimane l’uomo, un

Franco : Euro scende ancora - ora è più vicino a 1 - 12 che a 1 - 13

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro vicino nella ginnastica - battiamo la GB nell’inseguimento maschile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’ITALIA vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

Mafia - sequestro da 60 milioni di Euro a imprenditore vicino a Messina Denaro : Quel resort di lusso fu per Savalle il suo fiore all'occhiello, una struttura arabeggiante e molto lussuosa: qui vip di mezzo mondo erano soliti venire a 'nascondersi', tra giardini e cascate di ...

Uccisa a coltellate ad Ancona per 400 Euro da spendere per il gioco d'azzardo : arrestato il vicino : Ammazzata per 400 euro dal vicino di casa malato di ludopatia. I carabinieri del Reparto Operativo di Ancona hanno stretto il cerchio attorno alla morte di Emma Grilli, l'85enne trovata dal marito ...

Milan - conto alla rovescia per l Europa. Bonucci sempre più vicino al Psg : MilanO - Giovedì, in un senso o nell'altro, si concluderà il lungo e travagliato percorso davanti alla giustizia sportiva europea del Milan post-berlusconiano, iniziato a giugno 2017. Dopo due ...

Dollaro vicino a max da 1 anno - Euro paga incertezza politica in... : ... con gli investitori sempre più convinti che l'escalation di tensione tra gli Stati Uniti e i partner commerciali colpirà limitatamente l'economia Usa, almeno per ora.