Estate perfetta per i ristoratori spezzini | c' è chi chiede sicurezza e pulizia

Alimentazione & Salute : 10 consigli per una perfetta colazione in Estate al mare - in montagna ed in città : La colazione in estate? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tanti consigli utili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi gli errori che commettono quando ...

“Imperfetta”. L’Estate di Emma Marrone è mozzafiato : lo scatto hot : Emma Marrone si è concessa un tuffo in piscina. L’estate della cantante salentina è iniziata in Sardegna e adesso continua con un bagno in piscina. La foto pubblicata sui social ha fatto impazzire i fan. Seguitissima sui social, la Marrone ha lasciato davvero tutti senza parole con uno scatto in bikini in cui appare più in forma che mai, anche con qualche imperfezione. La prima foto in bikini dell’estate di Emma Marrone è stata ...

Estate - italiani in viaggio con i loro animali : i consigli per una vacanza perfetta : Quest’Estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su tre (29%) che lo possiede grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo una minoranza del 15% rinuncia perché non è possibile accoglierlo nella struttura mentre per i restanti si tratta di una scelta. Sono dunque 6,2 milioni – sottolinea la ...

Arriva l’Estate : i consigli dell’esperta per una rasatura corpo perfetta : Arriva l’estate, tempo di rasatura corpo. Ecco i consigli per farla al meglio. Quest’estate 2 uomini su 5 si depileranno il corpo, ma in pochi nella maniera corretta. Ecco i consigli dell’esperta per una rasatura perfetta: pochi passi pratici, a partire dal rasoio giusto La depilazione maschile full body o di specifiche parti del corpo è ormai un trend affermato e un rito che per molti italiani è diventato irrinunciabile, soprattutto in vista ...