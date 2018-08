Estate da bambini ricchi e poveri

Perché i bambini dovrebbero camminare scalzi d’Estate : I bambini amano camminare a piedi nudi: togliere scarpe e sandali, per loro, è un gesto quasi automatico. E quale stagione migliore dell’estate per assecondare questo loro desiderio di libertà? Che un bimbo voglia camminare scalzo, del resto, è perfettamente normale. Lo fa dentro casa, e vorrebbe farlo anche per strada o in mezzo all’erba: i piccoli amano sentire il contatto, per loro è un modo per esplorare e per capire il mondo. E, ...