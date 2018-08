Esperia | uccide i figli di 19 e 27 anni | poi si suicida

Blastingnews

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Un uomo ha ucciso idi 19 e 27a colpi di arma da fuoco prima dirsi. Ci troviamo a raccontare l'ennesima tragedia familiare, accaduta stavolta in provincia di Frosinone, precisamente a. L'uomo protagonista della vicenda è il signor GiPaliotta, di 70, che prima ha sparato in casa propria ai duee poi si è tolto la vita, nei pressi di piazza Consalvo. Ilera un ex ferroviere di, conosciuto nel posto dai coetanei come un 'signore tranquillo'. Iinvece erano: Mariano, di 27, che lavorava a Roma come chimico e Isabella, una 19enne che si era diplomata lo scorso giugno. Stando alle informazioni raccolte, il signor Paliotta avrebbe usato una pistola perre i suoi due, prima di togliersi la vita nella piazza centrale del paese situato non distante da Cassino. La sciagurata tragedia diIl movente ...