Enel | via lavori impianto solare Ngonye

Enel avvia la costruzione del progetto solare Ngonye : Enel Green Power, EGP,, la divisione globale per le energie rinnovabili del Gruppo Enel , ha avviato i lavori di costruzione di Ngonye, un impianto solare fotovoltaico da 34 MW. L'impianto " il primo ...

Enel fa 2 miliardi di utili spinta dalle rinnovabili. Via al piano di cessioni : Obiettivi 2018 confermati per Enel che ha stabilito un nuovo record nell'ambito delle rinnovabili, 3,4 GW di nuova capacità rinnovabile messi in rete, in tutto il mondo, in dodici mesi,. Lo ha ...

Enel : Vicenza - al via il 'Piano resilienza' per l'Altopiano di Asiago (3) : (AdnKronos) - Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttame

Enel : Vicenza - al via il 'Piano resilienza' per l'Altopiano di Asiago : Vicenza, 19 lug. (AdnKronos) - Rete elettrica a misura d’ambiente e a prova di black out sull’altopiano di Asiago (Vi). Partono infatti in questi giorni i cantieri di E-Distribuzione dedicati all’esteso rinnovamento tecnologico ed ambientale della rete elettrica che interesserà i comuni di Asiago, G

Enel : Vicenza - al via il ‘Piano resilienza’ per l’Altopiano di Asiago (3) : (AdnKronos) – Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttamente alimentati dal guasto.I lavori, cominciati da alcuni giorni proprio da Asiago progressivamente coinvolgeranno anche i restanti comuni ...

Enel : da Belluno al via check up aereo linee elettriche per 468 Comuni (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il controllo avviene con le linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà poi seguito l'analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate

Enel : da Belluno al via check up aereo linee elettriche per 468 Comuni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel consolidato piano di miglioramento del servizio elettrico. “Il controllo aereo ed il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Luca Tanzi, resp