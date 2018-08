Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi | innamorati a New York

Elisabetta Gregoraci E FRANCESCO BETTUZZI/ Foto - vacanza a New York : lui tra cause rottura con Briatore? : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, ELISABETTA GREGORACI si gode una vacanza d'amore con il suo nuovo compagno, l'imprenditore FRANCESCO BETTUZZI (Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:19:00 GMT)

“Paparazzata con lui!”. Elisabetta Gregoraci infiamma il gossip. Chi c’è adesso nel cuore della showgirl : “Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così…”, cantava Ligabue. E adesso pare davvero che il tempo le cose le abbia sistemate per Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl italiana è volata infatti a New York, volando anche lontano dal suo passato. Pare infatti che Flavio Briatore sia ormai un ricordo. All’orizzonte c’è Francesco, il suo nuovo ...

Elisabetta Gregoraci innamorata - fuga col fidanzato a New york dopo il giallo del GFVip : Elisabetta Gregoraci vola a New york per una vacanza assieme al fidanzato Francesco Bettuzzi. La conduttrice di ?Made in sud? ha messo fine circa otto mesi fa (ufficialmente) alla sua...

Elisabetta Gregoraci in vacanza con Francesco Bettuzzi (foto) : Sono passati circa 8 mesi dalla separazione ufficiale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La showgirl ora sembra aver ritrovato il sorriso con il suo nuovo compagno, l'imprenditore Parmense Francesco Bettuzzi, con cui si gode le vacanze d'amore a New York.La coppia è stata immortalata Oltreoceano dal settimanale Chi. Bettuzzi appare sorridente in tenuta da turista: zaino e cappellino in spalla mentre abbraccia affettuosamente la ...

Elisabetta Gregoraci scoperta a New York : il nuovo fidanzato - le foto : Elisabetta Gregoraci allo scoperto a New York, Flavio Briatore è un ricordo: il nuovo fidanzato, le foto di Chi Elisabetta Gregoraci vola a New York e vola lontano dal suo passato. Pare infatti che Flavio Briatore sia ormai un ricordo. All’orizzonte c’è Francesco, il suo nuovo fidanzato. Le foto che la rivista ‘Chi‘ (qui sotto lo […] L'articolo Elisabetta Gregoraci scoperta a New York: il nuovo fidanzato, le foto ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi / Foto - vacanza d'amore a New York 8 mesi dopo l'addio a Briatore : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci si gode una vacanza d'amore con il suo nuovo compagno, l'imprenditore Francesco Bettuzzi (Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci in vacanza a New York con Francesco Bettuzzi : Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a New York in compagnia del suo nuovo compagno Francesco Bettuzzi. Il settimanale “Chi” pubblica le foto della vacanza oltre oceano. Elisabetta Gregoraci e il compagno, Francesco Bettuzzi sono stati pizzicati a passeggio per le vie della Grande Mela in atteggiamenti complici.

Elisabetta Gregoraci - Flavio Briatore è ormai un ricordo : beccata senza dubbi - chi è il suo nuovo uomo : In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 22 agosto, le foto della vacanza d'amore a New York di Elisabetta Gregoraci con il nuovo compagno, Francesco Bettuzzi. A 8 mesi dalla separazione ufficiale ...

Elisabetta Gregoraci - l'estate della rivoluzione : chi è il nuovo compagno Francesco : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, la showgirl di origine calabrese vola a New York con...

Elisabetta Gregoraci - l'estate della rivoluzione : vacanze d'amore insieme al nuovo compagno Francesco : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, la showgirl di origine calabrese vola a New York con...

Elisabetta Gregoraci/ Il vestito è "troppo provocante"? È polemica sul web! (Battiti Live 2018) : Elisabetta Gregoraci, la conduttrice sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip? La sua nuova avventura professionale sta mettendo molta curiosità al pubblico. (Battiti Live 2018)(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 23:21:00 GMT)

Elisabetta GREGORACI/ Il vestito è troppo hot? Sul web si scatena la polemica (Battiti Live 2018) : ELISABETTA GREGORACI, la conduttrice sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip? La sua nuova avventura professionale sta mettendo molta curiosità al pubblico. (Battiti Live 2018) noadsense(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:02:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci/ Sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip? (Battiti Live 2018) : Elisabetta Gregoraci, la conduttrice Sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip? La sua nuova avventura professionale sta mettendo molta curiosità al pubblico. (Battiti Live 2018)(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 07:52:00 GMT)

#BattitiLive – Terza puntata del 16/08/2018 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. : Italia 1 raccoglie il testimone musicale da Canale 5 e dal suo Wind Summer Festival e, per tutto il mese di agosto, trasmetterà Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Ancora una volta, alla guida della manifestazione ci saranno Alan Palmieri, conduttore dal 2003, ed Elisabetta Gregoraci. Questa sera, alle 21:20, andrà in onda la Terza ...