Elenoire Casalegno e la fine del matrimonio | ‘Mi sono sentita persa’

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Oggiè serena e festeggia un anno d’amore con Marcello Corso, l’imprenditore che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo ladelcon Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4, ma quella ferita non smette di bruciare come spiega in un’intervista a Chi nel numero in edicola mercoledì 22 agosto a proposito dell’eventualità di sposarsi di nuovo: No. La delusione c’è ancora. Poi, un domani, chissà. Quando decisi di farlo era perché ci credevo davvero e quella separazione, in tutta sincerità, mi fa ancora molto male. Mipersa, finita, e se non avessi avuto la mia famiglia e pochi amici vicino, non so come avrei fatto., dalladela un nuovo amore Lae Lombardi si erano sposati il 18 luglio 2014 con rito religioso a Manerba sul Lago di Garda. Dopo 3 anni di, ...