Edge of Eternity disponibile in Early Access dall’Inverno

Edge Of Eternity : rivelati i requisiti minimi per PC e qualche nuovo screenshot : Edge of Eternity è il nuovo JRPG di Midgar Studio, e lo studio ha pensato bene di pubblicare oggi proprio i requisiti di sistema minimi per poter far girare il gioco.Come possiamo vedere su DSOgaming, le informazioni sono state pubblicate sulla pagine Steam del gioco, titolo tra l'altro finanziato su Kickstarter con l'obbiettivo di omaggiare i classici del genere JRPG.Si tratterà dunque di un JRPG con interessanti combattimenti a turni e un ...