“Ecco la mia famiglia bianconera” | 1 milione di like per l’ultima foto di Cristiano

NBA – L’autoironia di J.R. Smith : “Ecco come mia figlia mi ha guardato dopo che non ho tirato in gara-1” [FOTO] : L’autoironia social di J.R. Smith: la guardia dei Cavs posta una foto della figlia e un divertente riferimento al famoso tiro ‘mancato’ in gara-1 delle Finals NBA J.R. Smith, a modo suo, è uno dei personaggi più divertenti dell’intero panorama NBA. La guardia dei Cleveland Cavaliers ha attraversato, nelle scorse Finals, uno dei momenti più difficili della sua carriera: incredibile il caos mediatico che si è creato ...