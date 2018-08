“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - dopo le accuse arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...

“Ecco la mia famiglia bianconera” : 1 milione di like per l’ultima foto di Cristiano Ronaldo : Il campione posa sulla terrazza della sua villa in collina, a Torino, insieme alla compagna e ai figli, tutti rigorosamente...

“Ecco come è ridotto”. Droga - alcol e risse : l’abisso dell’ex campione. Le ultime foto lo ritraggono in una condizione choc : Un altro triste caso di grandi campioni che dopo il termine della carriera inciampano nel percorso della vita. C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, nel quale Jan Ullrich era uno dei due-tre ciclisti più forti e famosi al mondo. Soprannominato il Kaiser o Kaiser Jan, specialista delle grandi corse a tappe e delle gare a cronometro, vinse il Tour de France 1997 e la Vuelta a España 1999, oltre a un titolo olimpico a Sydney ...

Genie Bouchard maliziosa su Instagram - la foto fa impazzire i fan : “Ecco cosa succede dopo 457 giorni senza sesso” [GALLERY] : Genie Bouchard fa impazzire i fan di Instagram con dei messaggi provocanti! L’ultima foto postata prende in giro i follower: “457 giorni senza sesso” Genie Bouchard è una delle tenniste più seguite su Instagram. La giovane canadese aggiorna costantemente il suo profilo postando delle foto che fanno il pieno di like e commenti. Genie Bouchard si diverte anche a ‘provocare’ i suoi follower con scatti hot e ...

Il Milan risponde alla Juventus : “Ecco CL7” - tifosi rossoneri in delirio [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

NBA – L’autoironia di J.R. Smith : “Ecco come mia figlia mi ha guardato dopo che non ho tirato in gara-1” [FOTO] : L’autoironia social di J.R. Smith: la guardia dei Cavs posta una foto della figlia e un divertente riferimento al famoso tiro ‘mancato’ in gara-1 delle Finals NBA J.R. Smith, a modo suo, è uno dei personaggi più divertenti dell’intero panorama NBA. La guardia dei Cleveland Cavaliers ha attraversato, nelle scorse Finals, uno dei momenti più difficili della sua carriera: incredibile il caos mediatico che si è creato ...

“Ecco che ha combinato Riccardo”. Temptation Island - ora si spiega l’arrivo di Gemma in soccorso di Ida! Spunta pure la foto : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i ‘famosi’ di questa edizione di Temptation Island appena iniziata. Lei, 37 anni, parrucchiera con un figlio e lui, 39 anni, operaio di Taranto, si sono conosciuti e innamorati al trono over di Uomini e Donne sette mesi fa circa e ora testano la solidità del loro rapporto nel docu reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da poco, mentre le altre coppie sono più rodate ...

“Eccoli : che spettacolo!”. Al battesimo la scena è tutta di Kate Middleton e del piccolo Louis : tutte le foto : 9 luglio 2018: giorno del battesimo del principino Louis, il terzogenito di William e Kate Middleton nato il 23 aprile scorso. Contrariamente alle cerimonie mattutine dei fratelli, il piccolo di casa (reale) è entrato a far parte della comunità cristiana di pomeriggio. Alle 16 (ore 17 in Italia). Il battesimo è stato officiato presso la cappella reale di St. James Palace dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, con la ...

“Ecco i migranti pronti a salpare dalla Libia” - ma è una foto del concerto dei Pink Floyd del 1989 : "Porto libico...Non te le faranno mai vedere queste immagini...Sono pronti tutti a salpare in Italia",è la didascalia che accompagna la nuova bufala divenuta virale su Facebook. L'immagine in realtà risale al 1989 ed è stata scattata durante il celebre concerto dei Pink Floyd organizzato a Venezia nel bacino di San Marco.Continua a leggere

“Iniziamo bene!”. La foto dall’ospedale. Uomini e Donne - il tronista ha avuto un incidente. La fidanzata : “Ecco come sta” : Non è un periodo fortunato per alcuni dei protagonisti dei programmi che fanno capo a Maria De Filippi. Per motivi diversi, nelle ultime settimane sono finiti in ospedale tre ragazzi di Amici. Prima Marcello Sacchetta, poi Andreas Muller e infine Marco Carta, che proprio poche ore fa ha fatto sapere di essere uscito: “Signori e signore, in diretta dall’ospedale: niente, semplicemente, vado via!”. I fan possono tirare un ...

“Ecco che vedo in questa foto”. E anche loro diventano un caso. Giorgia Meloni attacca. Cosa è successo : Si chiamano Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot (campionessa europea): hanno la pelle nera ma sono loro ad aver fatto trionfare l’Italia nella staffetta 4X400 donne ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Con un tempo di 3’28″08 hanno conquistato l’oro. ”Realtà 1 – Pontida 0”, ”Prima le italiane”, ”#ciaone a Salvini”. E sui social ...

Mondiali Russia 2018 - il web si scatena con la Polonia : “Ecco la password del mio Wi-Fi” [FOTO] : Mondiali Russia 2018 – Grande delusione per la Polonia che ha dovuto salutare la possibilità di raggiungere gli ottavi di finale della competizione, percorso deludente con la doppia sconfitta contro Senegal e Colombia. La squadra di Lewandowski e compagni non ha mantenuto le premesse della vigilia ma ha comunque portato grande interesse alla competizione, sul web circola una foto del calciatore Jedrzejczyk: “ecco la password del mio ...