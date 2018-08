“È terribile” I figli di 11 e 9 anni muoiono a distanza di 8 mesi La madre sapeva tutto

caffeinamagazine

: “Morta davanti ai figli e al marito”. La terribile scomparsa di Daniela 48 anni - #“Morta #davanti #figli #marito”… - zazoomnews : “Morta davanti ai figli e al marito”. La terribile scomparsa di Daniela 48 anni - #“Morta #davanti #figli #marito”… - hombra20171 : @citty1968 @LucailGenovese @DaniloToninelli @mitgov Hai mostrato queste immagini ai tuoi figli, però non sai cosa d… - Mr_Ozymandias : @Nath67Lic Infatti pensiamo alle minacce di morbillo nelle scuole o nelle palestre dei nostri figli senza scordarsi… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Questa storia vi farà venire voglia di abbracciare stretti i vostri, se ne avete. Se non ne avete, vi farà riflettere su quanto la vita, certe volte, sia crudele. Una storia piena di dolore, ingiusta, terribile. È la storia di due genitori che, nel giro di 8, hanno assistito – senza poter fare nulla – alla morte dei due, di 11 e 9. A portarseli via una rara e incurabile malattia che non ha dato loro scampo. Stefanie Boyce e il marito Justin, rispettivamente 37 e 38no che le cose sarebbero andate così ma questo non ha reso la morte dei loro bimbi meno dolorosa. Entrambi i ragazzi, Jayden e Brooklyn, sono nati affetti dalla sindrome di Sanfilippo, una malattia che colpisce una persona ogni 70.000 e che porta, oltre a problemi vari, anche a una morte inevitabile. Tutti i malati della sindrome di Sanfilippo non arrivano praticamente mai all’età ...