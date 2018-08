Dopo la tragedia del Pollino l' idea di automatizzare gli allerta meteo

Morti Dopo un tuffo. Marco e Ilaria - 21 e 19 anni : la tragedia in piscina : Doveva essere una giornata di festa, allegra e spensierata. Ma in un attimo si è trasformata in una tragedia assurda, che ha visto due giovani perdere la vita in un incidente terribile. Due famiglie distrutte in un attimo, quello che ha visto Marco Lipari e Ilaria Abele annegare durante un party organizzato in una villa a Castelnuovo Don Bosco, nell’Astigiano. Lui, 21 anni, non sapeva nuotare e di colpo si è ritrovato in un punto in ...

Pollino - Dopo la tragedia Raganello nessuno regola l’accesso alle gole. Il sindaco : “Delibera urgente? Al momento no” : alle 16.30 di martedì 21 agosto, il giorno dopo la tragedia del Raganello, un nuovo temporale è in arrivo. Il torrente si gonfierà ancora. Nonostante la presenza sul posto di autorità a tutti i livelli (Regione, Parco, Comune) nessuno ha pensato di fare una delibera urgente che impedisca che quello che è accaduto lunedì 20 agosto possa succedere di nuovo. Oggi se dei bambini volessero scendere nelle gole potrebbero legalmente farlo? La domanda ...

Crollo del ponte a Genova : Dopo la tragedia circolano in rete numerose fake news : L'improvviso ed inaspettato Crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, che ha portato via numerose vite, ha indignato ed addolorato tutta l'Italia che si è stretta nel dolore e nel cordoglio ad amici e familiari delle vittime. La tragedia è stata seguita e commentata da gente comune e politici anche in gran parte sui maggiori social network. Proprio qui negli ultimi giorni hanno cominciato ad apparire e ad essere condivise da ignari utenti ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : agente di polizia penitenziaria morto Dopo avere salvato i figli : Gianfranco Fumarola, residente a Cisternino (Brindisi),è tra le vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: è morto la notte scorsa in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi, e ieri era in escursione con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà: “L’ipotesi e’ che ...

WWE – Sheamus e quella carezza alla ‘sua’ Sampdoria : “giusto non giocare Dopo la tragedia del Ponte Morandi” : La superstar WWE Sheamus, grande tifoso della Sampdoria, ha appoggiato la scelta del club blucherchiato di non giocare dopo la tragedia del Ponte Morandi La tragedia del Ponte Morandi che ha sconvolto la città di Genoa non è passata inosservata negli USA. La superstar WWE Sheamus, grande tifoso della Sampdoria dai tempi del mitico Attilio Lombardo, ha appoggiato la scelta della Lega Calcio di rinviare Genoa-Milan e Fiorentina-Sampdoria in ...

Dopo la tragedia - Casali : 'Rivedere il piano degli investimenti' : ',I fatti di Genova non devono rappresentare una semplice onda emotiva da sopportare fino a che il tempo non la cancella o la frastaglia. Devono essere un monito anche per la nostra comunità locale ...

Moena - malore Dopo turno di lavoro : morto chef 23enne/ Ultime notizie - tragedia nella notte in un hotel : Moena, malore dopo turno di lavoro: morto chef 23enne. Ultime notizie, tragedia nella notte in un albergo: non ce l'ha fatta l'abbruzzese Marco Di Nino

Benetton - festa a Cortina Dopo il crollo del ponte Morandi/ "Party per 90 invitati il giorno Dopo la tragedia" : Benetton, festa a Cortina d'Ampezzo dopo il crollo del ponte Morandi. Il portale La Verità fa sapere: "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia a Genova"

Tragedia Dopo la festa : precipita e muore : Si è conclusa nel modo peggiore la lunga ricerca per trovare Dorian Antonelli, 34 anni di Novate Mezzola, scomparso la notte del 15 agosto. Il corpo è stato ritrovato senza vita oggi pomeriggio in ...

Marta - un anno Dopo Barcellona. Solidarietà per dare un senso alla tragedia : 17 agosto 2017, attentato di Barcellona. Marta Scomazzon, vicentina, è una dei sopravvissuti. Un miracolo "a metà", perché su quella Rambla la ventiduenne perde il fidanzato Luca Russo. Un anno dopo la ragazza cerca di dare un senso all'immane tragedia attraverso la Solidarietà: "Vorrei che da questo dramma ne uscisse qualcosa di buono e migliore, per tutti".Continua a leggere

CRISTIANO DE ANDRÉ/ Il monito Dopo la tragedia di Genova : "Uniamoci contro i politici corrotti" : CRISTIANO De ANDRÉ parla ai suoi follower su Facebook: "Sono addolorato e incazzato". Il concerto di Rispescia è dedicato alle vittime del crollo di Genova.

Serie A - Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa verso il rinvio Dopo la tragedia di Genova : decisione definitiva entro le prossime ore : Serie A, tutta la prima giornata verso il rinvio – Potrebbe essere rinviata tutta la giornata del campionato di Serie A dopo la tragedia di Genova con il crollo del Ponte Morandi che ha sconvolto tutta l’Italia. “Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso”: lo ha precisato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del vertice che ha presieduto in Prefettura a Genova. “I ...

Da Ermal Meta a Laura Pausini - i messaggi degli artisti Dopo la tragedia di Genova : Ermal Meta e Laura Pausini sono due degli artisti italiani che hanno recentemente lasciato un messaggio sui social in seguito a quanto si è verificato a Genova nelle scorse ore. Il ponte Morandi è crollato. A perdere la vita adulti e bambini, circa 40, e 16 i feriti di una sciagura che poteva e doveva essere evitata. Pregare per le vittime e per i loro familiari unisce anche il mondo della musica. Gli artisti italiani hanno lasciato ...

Il gigante crudele - la città muta : il giorno Dopo la tragedia : La Protezione civile, le comunità parrocchiali, il vasto mondo del volontariato ha accolto gli oltre 450 sfollati delle case schiacciate dal mostro. Quel ponte non era più sicuro da tempo, si ripete ...