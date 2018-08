Donald Trump spiazza ancora e indossa la kefyah | Israele ha avuto tanto | ora tocca

Trump rischia l’impeachment? I casi Cohen e Manafort/ Ultime notizie - avvocato accusa : “Donald è un corrotto” : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al RussiaGate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:03:00 GMT)

Donald Trump annuncia - "pronti a dazi del 25% su ogni auto importata dall'Ue" : Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea. È quanto ha annunciato il presidente Donald Trump durante un comizio elettorale in West Virginia, rinnovando le minacce contro l'Ue.Riferendosi al summit dello scorso mese con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Trump ha affermato di avergli detto che la disputa commerciale tra Ue e Usa "è tutta sulle ...

Doppia botta giudiziaria contro Donald Trump : Ieri è stato un giorno molto pesante per il presidente americano Donald Trump perché le indagini sui suoi suoi stretti collaboratori cominciano a ottenere risultati definitivi. Mentre Paul Manafort, l’ex capo della sua campagna elettorale, veniva condannato in primo grado per frode finanziaria (e

Un’ora terribile per Donald Trump : Martedì sera due tribunali hanno condannato due suoi collaboratori, e uno ha clamorosamente ammesso di aver violato la legge "in collaborazione e su indicazione" del presidente The post Un’ora terribile per Donald Trump appeared first on Il Post.

Usa - Donald Trump critica Fed e attacca Cina e Unione europea : Donald Trump torna ad attaccare la Fed per i suoi rialzi graduali dei tassi di interesse. Il presidente americano afferma che la banca centrale dovrebbe essere più accomodante. E attacca l'Europa e la ...

Donald Trump : boom nelle preferenze di afroamericani e ispanici : Fanno bene, a sinistra, a tenere la testa sotto la sabbia. Ossia a leggere solo il New York Times e giornali ideologicamente affiliati, negli Usa e in Europa. O a vedere solo la CNN e le reti liberal. ...

Morte di Aretha Franklin - gli omaggi di Donald Trump e Barack Obama : La scomparsa della Regina del Soul è stata capace di unire - seppure nel lutto - ciò che la politica e la società non sono mai riuscite a tenere insieme , in tutto il resto, : l'ex presidente degli Stati Uniti, il democratico Barack Obama, e l'attuale inquilino della Casa Bianca, il ...

USA - 350 GIORNALI CONTRO TRUMP/ Donald risponde : "Libertà di stampa? Fake news media sono partito opposizione" : Maxi campagna di stampa CONTRO TRUMP: 350 GIORNALI scrivono in editoriale, "noi non siamo nemici del popolo". La "guerra" sulla libertà di stampa: NYT, "abbonatevi a news locali"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Usa - 350 giornali contro Trump/ Libertà di stampa - campagna #EnemyOfNone : “Donald come Erdogan e Putin” : Maxi campagna di stampa contro Trump: 350 giornali scrivono in editoriale, "noi non siamo nemici del popolo". La "guerra" sulla Libertà di stampa: NYT, "abbonatevi a news locali"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Usa - oltre 300 giornali contro la “guerra sporca alla stampa” di Donald Trump : “Non siamo nemici del popolo” : “Non siamo nemici del popolo”, così oltre 350 testate statunitensi si sono schierate contro la campagna di attacchi alla stampa libera condotta dal presidente Donald Trump. La mobilitazione è stata guidata dal Boston Globe che ha chiesto a tutti i media americani di pubblicare oggi, 16 agosto, un editoriale a sostegno della stampa libera. È da tempo, infatti, che Trump etichetta i giornalisti e i quotidiani che non condividono la sua ...

"Trump agente di Mosca" : l'ultimo libro anti Donald e il giallo del video-ricatto : Non ci sarebbe da stupirsi se, dopo i giornali, Donald Trump cominciasse a prendersela con le librerie. I, nuovi, guai che stanno per coinvolgerlo arrivano proprio dagli scaffali: si tratta dei due ...

L’epic fail di Donald Trump Junior : la bugia contro Obama che scatena i social : Non solo gambe, glutei, pancia, Photoshop può essere un valido aiuto anche per modificare a proprio piacimento certi numeri: per esempio, avevate mai pensato ai sondaggi? Lo ha fatto Donald Trump Junior: il figlio del presidente degli Stati Uniti ha usato il fotoritocco per ribaltare i risultati di una ricerca diffusa dalla CNN relativa all’indice di gradimento degli americani del lavoro svolto dall’attuale presidente ...

Casalino torna nella sua CeglieEcco le foto con Donald Trump : Per riprendersi dalle fatiche di un anno durissimo ma di grandi soddisfazioni Rocco Casalino è tornato qualche giorno al suo paese natale, Ceglie Messapica, centro collinare di origini pre-romane con 6 mila trulli e un agro immenso e dalla straordinaria biodiversità Segui su affaritaliani.it

Donald Trump si esalta per la Space Force : "È giunto il tempo di scrivere il prossimo grande capitolo nella storia delle forze armate, di prepararci al prossimo campo di battaglia nel quale il migliori e i più coraggiosi tra gli americani saranno chiamati a prevenire e sconfiggere una nuova generazione di minacce alla nostra nazione"Non è l'inizio di un film di fantascienza, ma una parte del discorso fatto da Mike Pence, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, che ha annunciato ...