ilfattoquotidiano

: #italoemigranti #cervellinfuga #italiani #estero Digital manager dall’India a Londra. “Ho rivoluzionato la mia vita… - ItaloEmigranti : #italoemigranti #cervellinfuga #italiani #estero Digital manager dall’India a Londra. “Ho rivoluzionato la mia vita… - fattoquotidiano : Digital manager dall’India a Londra. “Ho rivoluzionato la mia vita. L’Italia mi manca e continuo a investirci” - DidatticaP : Digital manager dall'India a Londra. 'Ho rivoluzionato la mia vita. L'Italia mi manca e continuo a investirci' - Il… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) “Se ci credi davvero, non è mai troppo tardi per rivoluzionare la tua”. Sarim Cobisi, 30enne di Padova, ha scelto di farlo durante l’università: “Ero al secondo anno di Economia della mia città, non frequentante perché all’epoca lavoravo come commesso in un negozio di telefonia, con il tanto agognato contratto a tempo indeterminato – racconta a ilfattoquotidiano.it -, ma a 23 anni la svolta: vinco la borsa di studio Erasmus”. Un primo passo verso il cambiamento: “Lascio il posto fisso e parto per il mio anno accademico a Reading, città a sud dell’Inghilterra – ricorda -, un’esperienza che mi ha segnato profondamente”. Per tante ragioni: “Affacciarsi a un contesto internazionale permette di prender parte ad un pot-pourri di lingue, esperienze e prospettive – spiega – e di certo il mio inglese claudicante dell’epoca rendeva il tutto ancor più stimolante”. Una volta ...