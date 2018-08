DICIOTTI | SEQUESTRO DI PERSONA ? Ultime notizie | sbarcano i minori Salvini

DICIOTTI - i minori scendono dalla nave La Procura indaga per sequestro di persona : «Trattenimento illecito» : La Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione, intanto i minori sbarcano nottetempo dalla nave

DICIOTTI - si indaga per sequestro di persona. Sulla nave è caos di poteri : Sull'imbarcazione a dettare ordini è il ministero dell'Economia o la Marina Militare, a seconda dei casi, cioè la Difesa. In più, se la Diciotti ha lo status di nave militare, gli ordini possono ...

DICIOTTI - s’indaga per sequestro di persona. La Procura : «Trattenimento illecito». Conte : «L’Ue batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

DICIOTTI - si indaga per sequestro di persona | Pm : trattenimento illecito - minori sbarchino | Salvini : scendano - ma i 20enni robusti no : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

DICIOTTI - la Procura indaga per sequestro di persona e illecito trattenimento : sbarcare i minori : La nave è ancora bloccata nel porto con 177 persone a bordo, dopo la decisione del governo di non far scendere i migranti finché l'Ue non avrà deciso come redistribuirli -

DICIOTTI - i pm indagano : è sequestro di persona. Salvini - scontro con Fico : Via libera allo sbarco dei 29 minori a bordo della nave Diciotti, attualmente ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo. «Sulla nave Diciotti ci sono 29 bambini? Loro scendano, faccio...

Nave DICIOTTI - pm di Agrigento indagano per sequestro persona : La procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti di 177 migranti, tra cui 29 minori, soccorsi dalla Guardia ...

'Sequestro di persona' - indagine su DICIOTTI/ Pm - 'Sbarcare i minori' : Salvini 'Solo loro - non un passo oltre' : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca i 177 migranti a bordo. Pm Agrigento sale sulla nave, Saviano attacca Ministro 'Sequestro di stato'.

"Sequestro di persona" - indagine su DICIOTTI/ Pm - "Sbarcare i minori" : Salvini "Solo loro - non un passo oltre" : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:28:00 GMT)

DICIOTTI - i pm indagano : è sequestro di persona. Salvini : 'I 29 minori possono scendere' : Via libera allo sbarco dei 29 minori a bordo della nave Diciotti, attualmente ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo. 'Sulla nave Diciotti ci sono 29 bambini? Loro scendano, faccio un ...

DICIOTTI - i pm indagano : è sequestro di persona. Salvini : «I 29 minori possono scendere» : Via libera allo sbarco dei 29 minori a bordo della nave Diciotti, attualmente ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo. «Sulla nave Diciotti ci sono 29 bambini? Loro scendano, faccio...

DICIOTTI - i pm ora indagano per sequestro di persona : Il caso della Diciotti, la nave ferma nel porto di Catania, continua a far discutere. Da una parte il ministro dell'Interno Matteo Salvini che cerca di chiudere i porti agli sbarchi di nuovi migranti, dall'altra il fronte della sinistra che, invece, ne invoca l'apertura. Sono 177 le persone a bordo della nave, compresi 29 minorenni, e ancora non si sa nulla del loro destino. Anche perché la linea espressa dal Viminale è chiara: prima di ...

Nave DICIOTTI - inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale | : La procura di Agrigento apre fascicolo contro ignoti. Il capo dei pm ha ispezionato la Nave, ferma a Catania con 177 migranti a bordo: "I 29 minori non accompagnati hanno diritto di sbarcare". Salvini ...

DICIOTTI - Conte : 'Italia abbandonata Servono fatti - basta promesse Ue' Pm indagano : sequestro di persona : Non si sblocca la situazione della Diciotti che ha a bordo 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...