Diciotti | scontro Saviano-Salvini

Diciotti - è scontro Salvini-Ue : "Gli Stati ci lasciano i migranti" : Continua il braccio di ferro tra il Viminale e l'Unione Europea. Al centro c'è il caso della nave Diciotti che in queste ore si trova al porto di Catania per uno scalo tecnico e senza l'autorizzazione allo sbarco per i 177 migranti a bordo. Di fatto il Ministero degli Interni ha chiesto a Bruxelle una redistribuzione dei migranti ma finora non ha ottenuto risposte concrete. E così Salvini rincara la dose contro l'Ue: "Prima di chiedere lo sbarco ...

Scontro Toninelli-Salvini su nave Diciotti : i 117 sbarcheranno a Catania. Immediato NO da dal Viminale : Teleborsa, - Il Ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli aveva dato l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Catania, ma il titolare dell'Interno dice NO. Almeno fino a quando per i 177 ...

Toninelli annuncia la nave Diciotti a Catania - ma Salvini blocca lo sbarco. È scontro al governo : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Toninelli annuncia lo sbarco della nave Diciotti a Catania - ma Salvini lo blocca. È scontro al governo : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Scontro tra Salvini e Toninelli : "La Diciotti non attraccherà" : La vicenda della nave Diciotti della Guardia costiera, al centro di un braccio di ferro tra Italia e Malta e da giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo, annovera un nuovo capitolo. Secondo alcune fonti non confermate provenienti da Lampedusa, la nave si starebbe dirigendo verso Pozzallo. Il primo cittadino della più grande delle Pelagie, Totò Martello, pur dicendosi disponibile all'accoglienza, prima ha negato: "La nave Diciotti ...

I 177 della nave Diciotti restano ancora in mare. Scontro tra Italia e Malta : La nave militare Italiana Diciotti, col suo carico di 177 somali ed eritrei, resta ancora in mare davanti a Lampedusa come sta facendo ormai da quattro giorni. Non sarà un porto Italiano ad accogliere i migranti soccorsi in un'operazione della nostra Guardia costiera in acque maltesi, assicura il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che alza il livello dello Scontro con Malta, dopo che La Valletta nei giorni scorsi ha negato l'attracco, e ...

Nave Diciotti - scontro Italia-Malta sui migranti/ Ultime notizie - opposizione chiede intervento Mattarella : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Migranti : nave Diciotti - scontro Italia Malta : Sempre più incandescente lo scontro sulla nave che con 177 Migranti attende un porto sicuro nel Canale di Sicilia -

NAVE Diciotti - SCONTRO ITALIA-MALTA SUI MIGRANTI/ Ultime notizie - Meloni ‘con’ Salvini : “serve blocco navale” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 MIGRANTI. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Nave Diciotti - Salvini : «Ue si svegli o li riportiamo in Libia». Scontro tra Malta e Italia : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta. Per i 177 migranti a bordo della Nave "Diciotti" «l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto...

Diciotti - scontro Italia-Malta : È ancora braccio di ferro tra Italia e Malta sul caso della nave Diciotti. La nave della guardia costiera italiana la notte tra mercoledì e giovedì ha soccorso un barcone con 190 migranti a bordo e con il motore in avaria. Il comando italiano si è attivato immediatamente per far sbarcare 13 persone per ragioni sanitarie, lasciandone 177 a bordo. La situazione tra i naufraghi era drammatica. Sette persone necessitavano di soccorso medico urgente ...

Diciotti - tra Malta e Italia scontro sui 177 a bordo. Salvini : 'Ue si svegli o li riportiamo in Libia' : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta . Per i 177 migranti a bordo della nave 'Diciotti' 'l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto Italiano. Se l'Italia vuole ...

Nave Diciotti - scontro Italia-Malta su accoglienza 177 migranti/ Ultime notizie : La Valletta - "Tocca a voi" : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce di Malta attacca Matteo Salvini, "apri i porti"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:29:00 GMT)

Diciotti - tra Malta e Italia scontro sui 177 a bordo. Salvini : «Ue si svegli o li riportiamo in Libia» : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta. Per i 177 migranti a bordo della nave "Diciotti" «l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto...