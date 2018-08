Diciotti | sbarcati i 27 minori | c' è anche una ragazza

I 29 minori sulla Diciotti sono sbarcati. E tra Salvini e Fico è scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori . Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

I migranti sbarcati dalla Diciotti : "Eravamo terrorizzati - non volevamo fare male a nessuno" : "Non abbiamo aggredito nessuno ci sono stati 5-10 minuti di grande confusione e paura, ma non volevamo fare del male ad alcuno. Eravamo terrorizzati non volevano tornare in Libia. Eravamo pronti a tuffarci in mare e a rischiare la vita piuttosto che ritornare a terra", a riportare le voci dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti della Guardia costiera italiana è Sahar Ibrahim, l'operatrice italo-egiziana di Unicef/InterSos a bordo dalla ...