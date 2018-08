Diciotti | Martina | dramma simbolo fallimento europeo del governo

Nave Diciotti - Martina chiede le dimissioni di Salvini : “Fa sceneggiate - è incapace” : Il segretario del Pd Maurizio Martina chiede le dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini in seguito alla gestione della vicenda della Nave Diciotti. "Di fronte all'incapacità di assolvere al suo compito, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del Paese. Se sei impegnato in una vicenda così delicata non puoi sempre fare sceneggiate".Continua a leggere