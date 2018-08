Diciotti | Malta a Salvini | “Redistribuire i migranti? L’Italia non ci dà procedure e non

NAVE Diciotti FERMA A CATANIA - FICO : "MIGRANTI DEVONO SBARCARE"/ Malta attacca Salvini : "Non rispetta impegni" : NAVE DICIOTTI a CATANIA: Toninielli, "oggi forse soluzione per 177 migranti a bordo". Viminale smentisce, Salvini “serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Caso Diciotti - scambio di accuse Italia-Malta<br>Fico : "I migranti devono scendere a terra" : 15.30 - Tove Ernst, portavoce della Commissione europea per la Migrazione, ha confermato oggi che l'UE è bene informata di quanto sta accadendo in Italia e da giorni sta lavorando per trovare una soluzione:Siamo stati contattati dall'Italia domenica, e da allora siamo entrati in contatto con gli Stati membri per trovare una soluzione rapida. I contatti sono ancora in corso. Continuiamo a lavorare, in modo tale che le persone a bordo possano ...

I migranti restano sulla Diciotti. Malta : Italia non rispetta impegni | : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti a bordo del pattugliatore Italiano. Ue: trovare una soluzione è "imperativo umanitario". Botta e risposta social fra Salvini e ...

Diciotti - Malta contro l’Italia E Fico si smarca dal governo : «I 177 devono poter sbarcare» : La replica della Valletta in una nota, diffusa dal ministro dell'Interno Michael Farrugia, dopo le accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto i magistrati per i minori lanciano un appello al governo

Diciotti ferma a Catania. L'Ue : 'Intervenire'. Malta attacca l'Italia. Savini a Saviano : 'Dice fesserie' : Non si sblocca la situazione della Diciotti con il suo carico di 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...

Migranti - le accuse di Malta all'Italia. Ancora stallo sulla nave Diciotti : La Valletta: "Roma non ha rispettato i patti sulla Lifeline". Appello di Libera e Migrantes: "Fate sbarcare i 177 profughi dalla nave della Guardia Costiera"

Diciotti - Malta risponde a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni sulla redistribuzione» : Dopo il no dello governo italiano allo sbarco della nave Diciotti e le accuse di Salvini e Toninelli a Malta, l'accoglienza dei migranti torna ad essere motivo di scontro con La Valletta. «Le autorità ...

Nave Diciotti - Malta risponde a Salvini : 'Sui migranti abbiamo sempre rispettato gli impegni' : 'Se si possono rivedere le concessioni autostradali, si possono rivedere anche i trattati internazionali che hanno, in alcuni casi, 50 anni di storia alle spalle visto che il mondo in mezzo secolo è ...

Diciotti - TONINELLI “SBARCO NAVE A CATANIA”/ “Italia salva vite - tocca a Ue” : migranti - “abbandonati da Malta” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti: "andrà a Catania". Ultime notizie, portavoce Malta attacca Matteo Salvini: nuovo scontro sui rifugiati(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:10:00 GMT)

I 177 della nave Diciotti restano ancora in mare. Scontro tra Italia e Malta : La nave militare Italiana Diciotti, col suo carico di 177 somali ed eritrei, resta ancora in mare davanti a Lampedusa come sta facendo ormai da quattro giorni. Non sarà un porto Italiano ad accogliere i migranti soccorsi in un'operazione della nostra Guardia costiera in acque maltesi, assicura il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che alza il livello dello Scontro con Malta, dopo che La Valletta nei giorni scorsi ha negato l'attracco, e ...

Nave Diciotti - scontro Italia-Malta sui migranti/ Ultime notizie - opposizione chiede intervento Mattarella : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Migranti : nave Diciotti - scontro Italia Malta : Sempre più incandescente lo scontro sulla nave che con 177 Migranti attende un porto sicuro nel Canale di Sicilia -

Imbarcazione Diciotti senza luogo di sbarco - Salvini protesta contro Malta : Da circa quattro giorni l'Imbarcazione Diciotti si trova in prossimità delle coste di Lampedusa, trasportando circa 177 migranti provenienti dalla Libia, in attesa di sbarcare in un porto sicuro: Malta sembrerebbe impraticabile, mentre l'Italia viene consigliata come luogo di sbarco. Matteo Salvini protesta aspramente, imponendo l'intervento dell'UE e, se così non fosse, provvederà a far rientrare gli immigrati in Libia. La Capitaneria italiana ...

NAVE Diciotti - SCONTRO ITALIA-MALTA SUI MIGRANTI/ Ultime notizie - Meloni ‘con’ Salvini : “serve blocco navale” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 MIGRANTI. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:43:00 GMT)