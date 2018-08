Diciotti | la Procura indaga per sequestro di persona e illecito trattenimento | sbarcare i

Caso Diciotti - la Procura indaga per sequestro di persona | Pm : trattenimento illecito - fate sbarcare i minori | Conte : "Ue batta un colpo" : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

Diciotti - Procura Catania apre inchiesta : 23.00 Un fascicolo 'atti relativi', senza reati, sull'approdo di nave Diciotti a Catania con a bordo 177 migranti, è stato aperto dalla Procura etnea. L'inchiesta principale resta quella aperta ieri dalla Procura di Agrigento sul tentato sbarco di 190 profughi a Lampedusa e sugli interrogatori di 13 delle persone arrivate a Porto Empedocle per evacuazione medica, sentite dalla Squadra mobile e dalla guardia Costiera.Alcuni sbarcati sull'isola ...

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : la procura apre un'inchiesta : "La nave Diciotti non è in rotta verso la nostra città", ha detto il sindaco Ammatuna. "Noi siamo pronti all’accoglienza e a...

Migranti : Procura Agrigento avvia indagine su nave Diciotti : La Procura della Repubblica di Agrigento "nel rigoroso ambito della propria giurisdizione e competenza, ha avviato una indagine volta a conoscere il tentativo di ingresso di 190 immigrati extracomunitari avvenuto il 16 agosto al largo dell'isola di Lampedusa, tratti in salvo dalla motonave 'Diciotti' e ad oggi ancora ospitati sulla medesima motonave della Guardia Costiera". Lo rende noto un ...

Caso Diciotti : indaga il procuratore Alfredo Morvillo : Il fratello di Francesca, moglie di Giovanni Falcone, ha deciso che non esistono i presupposti per arrestare i due indagati che la polizia aveva denunciato anche per impossessamento della nave e ...

Diciotti - migranti sbarcati : "Avevamo paura"/ Ultime notizie Trapani - procura a Salvini "seguiamo le regole" : Diciotti: 67 migranti sbarcati a Trapani con l’intervento di Mattarella. Ultime notizie: due arrestati dopo l'ammutinamento della Vos Thalassa. Tensioni nel governo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:11:00 GMT)

Migranti : sbarco nave Diciotti - Procura Trapani prosegue indagini : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Prima notte sulla terraferma per i 67 Migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, che sono sbarcati al porto di Trapani poco prima della mezzanotte di ieri dopo una giornata trascorsa in rada. I primi a scendere dalla nave, accompagnati da due uomini della Digos, sono stati due giovani uomini, indagati per violenza privata in concorso, per avere minacciato l’equipaggio della nave ...

