Diciotti in balìa del maltempo Ma dalla Ue ancora silenzio

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Notte difficile a causa dele della pioggia per i 177 migranti a bordo di navedella Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, ma per i quali non è stato autorizzato dal Viminale lo sbarco. Si tratta per i migranti della seconda notte nel porto etneo, della settima in mare. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando ilnon consente di stare fuori. Una vicenda al centro di un braccio di ferro tra Italia e Malta e rispetto alla quale il titolare del Viminale, Matteo Salvini, chiede una risposta e un'assunzione di responsabilità da parte dell'Europa prima di dare l'ok allo sbarco. Due le inchieste: quella della procura di Agrigento che ha sentito alcuni dei migranti fatti evacuare a Lampedusa e che avrebbero detto che i maltesi, giunti in loro soccorso in un primo tempo, li avrebbero ...