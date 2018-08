ilgiornale

: @matteosalvinimi #Diciotti, il pressing della #Farnesina su #Bruxelles - bettabettanesi : @matteosalvinimi #Diciotti, il pressing della #Farnesina su #Bruxelles - mirianagrassi1 : RT @nonsonpago1: 'Diciotti a #Catania, ma #Salvini vieta ai migranti di sbarcare' Scontro con il ministro Toninelli sul porto di approdo… - malapunta : RT @nonsonpago1: 'Diciotti a #Catania, ma #Salvini vieta ai migranti di sbarcare' Scontro con il ministro Toninelli sul porto di approdo… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) L'Europa finora non è riuscita a trovare la quadra per la suddivisione dei 177 migranti che sono a bordonel porto di Catania. La situazione questa volta è abbastanza delicata. Il governo e soprattutto il Viminale ha detto "no" allo sbarco senza aver ricevuto una risposta chiara dall'Ue proprio sulla redistribuzione dei migranti salvati in acque maltesi dalla Guardia Costiera. Il ministro degli Interni su questo punto è stato chiarissimo: "Prima di parlarel'ue deve fornire spiegazioni sui 450 migranti sbarcati a Pozzallo a luglio e che di fatto sono rimasti in Italia. Solo la Francia ha aperto le porte a 47 migranti".Parole di fuoco che accendono la battaglia diplomatica che si sta combattendo tra Roma e. Dietro le quinte il più attivo su questo fronte è ministro degli Esteri Moavero. Ladi fatto avrebbe avviato dei contatti per cercare ...