Diciotti | i pm ora indagano per sequestro di persona

Se Conte non ha nulla da dire sulla Diciotti allora è inutile e si dimetta : sulla nave Diciotti Giuseppe Conte tace, come tace ogni volta che torna utile il suo silenzio per simulare la vecchia tattica del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Tace sul diritto internazionale fatto carta straccia dal ministro dell'inferno Salvini. Tace su un sequestro di persona che si protrae da una settimana per l'incapacità di avere un peso politico in Europa se non attraverso il ricatto. Tace sul mondo che ci ride dietro mentre ...

Dalla Diciotti non può ancora scendere nessuno : La nave militare italiana con a bordo 177 migranti è bloccata a Catania da due giorni, per volere del ministro dell'Interno The post Dalla Diciotti non può ancora scendere nessuno appeared first on Il Post.

Nave Diciotti ancora in stallo. Terres des Hommes : "Sbarcate almeno i minori". Salvini litiga con Saviano : Non sono previste al momento novità sulla vicenda della Nave della Guardia costiera italiana Diciotti con a bordo 177 migranti, attraccata a Catania, senza autorizzazione allo sbarco. Lo riferiscono fonti del Viminale, che attendono un segnale dall'Europa sull'accoglienza diffusa dei migranti.Trovare una soluzione è un "imperativo umanitario", ha detto un portavoce della Commissione europea, sottolineando che i contatti con gli ...

Migranti - le accuse di Malta all'Italia. Ancora stallo sulla nave Diciotti : La Valletta: "Roma non ha rispettato i patti sulla Lifeline". Appello di Libera e Migrantes: "Fate sbarcare i 177 profughi dalla nave della Guardia Costiera"

La Diciotti ancora bloccata da Salvini. La denuncia di Possibile : “È sequestro di persona” : Il Viminale ancora non dà autorizzazione allo sbarco dei 177 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti, senza fornire alcuna spiegazione ufficiale. Monta la polemica politica, con Maestri, di Possibile, che attacca: "Siamo ormai al sequestro di persona, comandante eserciti il suo dovere giuridico di disobbedire".Continua a leggere

Diciotti - ancora stallo per nave a porto Catania con 177 migranti : Roma, 22 ago., askanews, - Secondo giorno attraccata al porto di Catania, settimo giorno dal salvataggio dei migranti naufraghi. Questa la situazione della nave Diciotti della Guardia costiera ...

Diciotti in balìa del maltempo. Ma dalla Ue ancora silenzio : Notte difficile a causa del maltempo e della pioggia per i 177 migranti a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, ma per i quali non è stato autorizzato dal Viminale lo sbarco. Si tratta per i migranti della seconda notte nel porto etneo, della settima in mare. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando il maltempo non consente di stare ...

I migranti ancora a bordo della Diciotti e gli attacchi hacker a Microsoft : La Società Autostrade studia la risposta al governo. Il cda dell’azienda “ha preso atto della lettera di contestazioni ricevuta dal ministero dei Trasporti e verrà riconvocato in tempo utile per fornire e deliberare un adeguato riscontro alle stesse”, dice una nota emessa dalla società controllata d

Nave Diciotti - cosa sappiamo finora e perché Salvini nega lo sbarco ai 177 migranti : Il 14 agosto un barcone con a bordo 190 migranti viene avvistato vicino alle coste di Malta. Le autorità de La Valletta non intervengono e il soccorso viene effettuato dalla Guardia Costiera italiana a 17 miglia da Lampedusa. Sette giorni dopo, ancora non c'è una destinazione per i migranti, che sono ora sulla Nave militare italiana Diciotti "ferma a Catania", in attesa che Salvini dia il via libera allo sbarco.Continua a leggere

Nave Diciotti attraccherà a Catania. Toninelli : 'Ora l'Europa faccia la sua parte' : Si conclude l'odissea della Diciotti che oggi aveva vissuto un ennesimo giallo con la Nave che sembrava diretta inizialmente a Pozzallo. La Nave #Diciotti attraccherà a Catania . Lo scrive il ministro ...

Diciotti ancora senza porto. Farnesina chiede l'intervento dell'Ue : Teleborsa, - Quinto giorno in mare aperto per la "Diciotti". La nave della marina militare italiana è ancora in attesa di istruzioni, ferma a largo di Lampedusa con a bordo 177 naufraghi recuperati ...

Diciotti ancora in mare - a Lampedusa spunta striscione : 'Porto aperto' - : Il messaggio, che si trova di fronte al mare in piazza Castello, è rivolto idealmente alla imbarcazione della Guardia Costiera da cinque giorni al largo dell'isola siciliana con a bordo 177 migranti ...

