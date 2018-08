Diciotti | i minori scendono dalla nave La Procura indaga per sequestro di persona

Diciotti - Salvini fa scendere i minori | Foto : Mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti, duro botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il presidente della Camera

Nave Diciotti - Salvini : "I 29 minori scendano. Fico faccia il suo lavoro che io faccio il mio" : Matteo Salvini ha tenuto una diretta Facebook questa sera, poco dopo le 19, che ha presentato scrivendo:"Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi da quando sono ministro, questo continuerò a fare. 700.000 immigrati sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza! Vogliono processarmi o arrestarmi? facciano pure, io non sono solo. P.s. I buonisti di sinistra che vogliono i “porti aperti” a ...

I 29 minori sulla Diciotti sbarcheranno. E tra Salvini e Fico è scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

Nave Diciotti - Salvini fa scendere i minori e attacca Fico : "Il ministro sono io" | La replica : "Eletto perché Stato difenda la dignità umana" : Mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti dei 177 migranti, duro botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il presidente della Camera

Caso Diciotti - scambio di accuse Italia-Malta<br>Salvini : "I minori possono scendere" : 17.45 - La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta su quanto sta accadendo con la nave Diciotti, ipotizzando l'illecito trattenimento di persone a bordo. Non ci sono indagati, ma qualora la Procura dovesse accertare le responsabilità dei ministri coinvolti nella vicenda, da Matteo Salvini a Danilo Toninelli, dovrebbe venir coinvolti il Tribunale dei Ministri.Proprio per questo motivo oggi pomeriggio il procuratore di Agrigento Luigi ...

Diciotti - si indaga per sequestro di persona | Pm : trattenimento illecito - minori sbarchino | Salvini : scendano - ma i 20enni robusti no : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

Diciotti - Fico : «Ci sono minori - i 177 devono sbarcare». Pressing Pd : i tweet non bastano : Il presidente della Camera Roberto Fico interviene sul caso della nave Diciotti con un tweet: 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però ...

