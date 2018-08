: #Fico Comunque la si pensi sulla #Diciotti, non tocca al Presidente della Camera decidere o esprimersi in modo div… - Capezzone : #Fico Comunque la si pensi sulla #Diciotti, non tocca al Presidente della Camera decidere o esprimersi in modo div… - sebmessina1 : La mossa a sorpresa di Fico (“I migranti della #Diciotti devono sbarcare”) spacca il governo: metà ride, l’altra metà sghignazza. - giorgio_gori : Deve sentirsi molto fico, il nostro Ministro dell’Interno, nel bullizzare i 177 poveracci che tiene sequestrati a bordo della #Diciotti. -

Via Twitter arriva la risposta del presidente della Camera alle parole pronunciate nei suoi riguardi dal ministro dell'Interno,. "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori della. Per me fare il presidente della Camera significa far sì che lo Stato non rinneghi mai princìpi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo -scrive- rinunciando allo stipendio da presidente".(Di mercoledì 22 agosto 2018)