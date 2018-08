Diciotti | Fico | ' La contrattazione con l' Ue può continuare però adesso i migranti devono

Diciotti - la Procura : «Far sbarcare i minori». Anche Fico contro Salvini : Non si sblocca la situazione della Diciotti con il suo carico di 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità,...

Nave Diciotti - Fico : "Le 177 persone a bordo devono poter sbarcare" : Nave Diciotti, Fico: "Le 177 persone a bordo devono poter sbarcare" Il presidente della Camera non sposa la linea del ministro Salvini e chiede che i migranti, fermi da lunedì sera al porto di Catania, possano scendere a terra anche in assenza di un accordo con l'Unione europea. Malta accusa l'Italia di non rispettare gli ...

Caso Diciotti - scambio di accuse Italia-Malta<br>Fico : "I migranti devono scendere a terra" : 15.30 - Tove Ernst, portavoce della Commissione europea per la Migrazione, ha confermato oggi che l'UE è bene informata di quanto sta accadendo in Italia e da giorni sta lavorando per trovare una soluzione:Siamo stati contattati dall'Italia domenica, e da allora siamo entrati in contatto con gli Stati membri per trovare una soluzione rapida. I contatti sono ancora in corso. Continuiamo a lavorare, in modo tale che le persone a bordo possano ...

Roberto Fico - tweet sulla Diciotti : la Ascani lo umilia come mai : tweet e contro-tweet. Il primo di Roberto Fico e il secondo di Anna Ascani , che in questi giorni sembra essersi trasformata nella portavoce del pd, visto che parla spesso ed è praticamente la sola a ...

Diciotti - Fico a gamba tesa : "I migranti devono sbarcare" : La Nave Diciotti si trova nel porto di Catania, ma il Viminale non ha nessuna intenzione di farla sbarcare finché non avrà garanzie sulla distribuzione dei migranti nei Paesi Ue.Così il braccio di ferro continua. E se da una parte Matteo Salvini non ha dubbi sulla posizione da mantenere, ("prima di chiedere lo sbarco dalla Diciotti, forse sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei. Cronache ...

Diciotti - Malta contro l’Italia E Fico si smarca dal governo : «I 177 devono poter sbarcare» : La replica della Valletta in una nota, diffusa dal ministro dell'Interno Michael Farrugia, dopo le accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto i magistrati per i minori lanciano un appello al governo

