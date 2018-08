Diciotti Fico a Salvini | Stato non può rinnegare dignità umana

Diciotti - Salvini contro Fico : 'Sono io il ministro - o cambiate Paese o cambiate me' : "O cambiate Paese o cambiate ministro ": Matteo Salvini lancia l'aut aut in diretta Facebook, al culmine di una invettiva a tutto campo per difendere la linea dura sui migranti della nave Diciotti . Il ...

I 29 minori sulla Diciotti sbarcheranno. E tra Salvini e Fico è scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori . Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

Diciotti - Fico risponde a Salvini : 21.41 Via Twitter arriva la risposta del presidente della Camera alle parole pronunciate nei suoi riguardi dal ministro dell'Interno, Salvini. "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori della Diciotti. Per me fare il presidente della Camera significa far sì che lo Stato non rinneghi mai princìpi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo -scrive Fico- rinunciando allo stipendio da presidente".