Diciotti ferma a Catania Fico | «Sbarchino tutti | ci sono minori Poi la ricollocazione»

Diciotti ferma a Catania. L'Ue : 'Intervenire'. Malta attacca l'Italia. Savini a Saviano : 'Dice fesserie' : Non si sblocca la situazione della Diciotti con il suo carico di 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...

Migranti - Diciotti sempre ferma a Catania. Msf chiede di autorizzare lo sbarco : L'allarme del Garante per l'Infanzia: «A bordo ci sono 30 minori non accompagnati. Loro non possono essere respinti»

Nave Diciotti ferma a Catania. Msf : 'Fate sbarcare i 177 migranti' : È questo il dovere della politica, ma è anche il compito di un popolo che ha dimostrato tante volte la sua vocazione all' ospitalità', conclude la nota congiunta.

Nave Diciotti ferma a Catania. Msf : «Fate sbarcare i 177 migranti» : È stallo nel porto di Catania per Nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia costiera approdata ieri sera poco prima di mezzanotte con a bordo 177 profughi, quasi tutti, a quanto pare,...

Migranti - Diciotti ferma a Catania - Msf chiede di autorizzare lo sbarco : È giusto che l' Europa si faccia carico nel suo insieme di una tragedia che ha contribuito non poco a provocare, ma le inadempienze della politica non possono ricadere sulle spalle degli ultimi e ...

Perché la nave Diciotti è ferma nel porto di Catania : Roma, 21 ago., askanews, - Niente sbarco finché non ci sarà certezza che i migranti andranno altrove: il ministro dell'Interno Matteo Salvini difende la sua linea sul caso della nave della guardia ...

Migranti - nave Diciotti con 177 persone ferma al largo di Lampedusa - : L'imbarcazione della Guardia Costiera, che ha soccorso un barcone in avaria due notti fa in acque Sar maltesi, è in attesa dell'indicazione su un porto sicuro dove attraccare, in balìa di un braccio ...

Migranti - nave Diciotti con 177 persone ferma al largo di Lampedusa : Migranti, nave Diciotti con 177 persone ferma al largo di Lampedusa L’imbarcazione della Guardia Costiera, che ha soccorso un barcone in avaria due notti fa in acque Sar maltesi, è in attesa dell’indicazione su un porto sicuro dove attraccare, in balìa di un braccio di ferro tra Italia e Malta. Ue: “Pronti a dare ...

Migranti - fermati per aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Nave Diciotti - fermati i 2 migranti. Pm : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Nave Diciotti - fermati i due migranti : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Migranti - fermati per aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Nave Diciotti - fermati i due migranti : “Sono responsabili dell’aggressione all’equipaggio della Vos Thalassa” : Sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Diciotti - fermati due migranti per la rivolta sulla Vos Thalassa : Non si spegne il caso dei migranti salvati dalla Vos Thalassa e poi sbarcati dalla Diciotti nel porto di Trapani. Di fatto sullo sbarco di questi 67 migranti si è creato un vero e proprio scontro tra ...