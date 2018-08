Diciotti | Civati | “Migranti trattenuti come ostaggi | presenteremo esposto a Corte dei

fanpage

: Sarò a #Catania, questa sera, al molo della #Diciotti, perché i porti italiani sono aperti,i perché gli italiani so… - civati : Sarò a #Catania, questa sera, al molo della #Diciotti, perché i porti italiani sono aperti,i perché gli italiani so… - civati : Ora basta, Salvini si deve dimettere. Di fronte alla possibile indagine della magistratura sulle persone bloccate… - civati : Si forma il presidio a #Catania. Sullo sfondo la nave #Diciotti. Con noi la Costituzione. -

(Di mercoledì 22 agosto 2018)ha partecipato questa sera al presidio sul molo di Catania per manifestare contro la decisione del governo italiano di trattenere i migranti a bordo di nave: "E' una follia far scendere solo i minori non accompagnati. Mi sembra uno di quei film con gli. Non si capisce perché"