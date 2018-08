Di Maio | relax a Capri E spunta una nuova fiamma

ilgiornale

: Luigi Di Maio, serata di relax a Capri per il vicepremier - Aquilottoblu : Luigi Di Maio, serata di relax a Capri per il vicepremier -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Luigi Diha unaanima gemella? Il Ministro dello Sviluppo Economico ha da poco archiviato la storia con la siciliana Giovanna Melodia. Ma a quanto pare c'è già spazio per un'altra donna nel suo cuore. A lanciare l'indiscrezione gossip è il settimanale Oggi. I paparazzi hanno infatti beccato il vicepremier in compagnia di una bruna che sorridendo appare molto divertita mentre si trova in compagnia di Di. Nelle foto i due discutono sorridendo a bordo di una barca.Giggino ha passato infatti qualche giorno di vacanza a, nella sua Campania. Sembra proprio che dopo la storia con Silvia Virgulti finita dopo quattro anni e dopo la breve parentesi con la Melodia, per il ministro è in arrivo unaanima gemella. Insomma Diha già fatto il suo "rimpasto". Ma non nel governo...