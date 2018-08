Di Maio ora tira dritto | I tagli sulle pensioni? Nessun passo indietro

Di Maio ha un nuovo amore : vacanze a Capri con una mora misteriosa : Luigi Di Maio potrebbe avere un nuovo amore. Archiviata la relazione con Giovanna Melodia, il leader del Movimento Cinque Stelle è tornato a sorridere accanto ad una mora misteriosa. Sguardi complici e risate: le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano le vacanze di Luigi Di Maio a Capri insieme ad una donna. Nelle foto il Ministro del Lavoro appare rilassato e a suo agio, mentre, durante una gita in barca, scherza con la sua ...

Terremoto Ischia : Di Maio - ora avete governo amico : "Oggi sono a Ischia per l'anniversario del Terremoto. Per un anno lo Stato non ha fatto nulla e ha trattato gli ischitani come dei terremotati di serie b. Non sarà piu' cosi'. Adesso i cittadini hanno un governo amico, un governo che vuole bene a quest'isola e ai suoi abitanti. Non saranno più lasciati soli!" Lo scrive il vicepremier M5s, Luigi Di Maio, su Facebook. "E chi ha ancora ...

Ponte Morandi : no - cari Salvini e Di Maio - non si fa propaganda a un funerale : Povera nostra Genova, è diventata la città del dolore. Le alluvioni, poi il crollo della torre piloti del porto e adesso il Ponte. Speriamo di riuscire a risollevarci, di non perderci. Questo ci chiediamo oggi che siamo pieni di dolore, di rabbia e confusione. Ogni città ha il suo modo di soffrire. Il nostro è schivo, quasi ruvido, senza retorica. Silenzioso. Ma in questi giorni non ci hanno lasciato soffrire. Non passa ora che qualche politico ...

Renzi a Di Maio : 'La campagna elettorale finanziata da Autostrade fu quella della Lega' : ''In passato i termini di scadenza sono stati prorogati perché si finanziavano legalmente le campagne elettorali. A me non l'ha pagata Benetton, quindi abbiamo la liberta' di poter recedere da questi contratti''. E' con queste parole che il vicepremier Luigi Di Maio [VIDEO] ha avanzato un'accusa al precedente governo Renzi, insinuando l'ipotesi che dietro al prolungamento delle concessioni alla societa' Autostrade per l'Italia ci possano essere ...

Ponte Morandi - ovazione per Salvini e Di Maio ai funerali di Stato. Gelo sugli esponenti Dem. Martina (Pd) contestato : Una folla immensa ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una vera e propria ovazione: molti applausi, segno di vicinanza e affetto. Una reazione di ...

Salvini e Di Maio - quell'applauso non è una delega in bianco : ora serve maturità : Chi oggi applaude domani chiederà conto, delle strade, dei ponti e della salute dell'economia. quell'applauso che potrebbe inebriare gli animi immaturi chiede invece alla nuova politica italiana un ...

Genova - i funerali di Stato delle vittime del ponte Morandi : clamorosa ovazione per Salvini e Di Maio : Un lungo applauso ha accolto Matteo Salvini e Luigi Di Maio al loro arrivo alla Fiera di Genova dove si celebrano i funerali di Stato di 19 delle vittime del crollo del ponte Morandi . La gente ha ...

GENOVA - PONTE MORANDI : 5 ANCORA DISPERSI/ Ultime notizie - Di Maio : "Crollo? Colpa marchette del passato" : GENOVA, PONTE MORANDI: 5 ANCORA DISPERSI. Il bilancio aggiornato parla di 38 morti e di un totale di 8-9 feriti ANCORA in ospedale. Di Maio attacca: "Crollo Colpa marchette del passato".(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 05:44:00 GMT)

Marchisio ‘dribbla’ il cinismo della Juve : l’addio è di classe. Ad Maiora Claudio! : Dopo 25 anni, 389 partite, 37 gol e 14 trofei si è conclusa la storia di Claudio Marchisio con la maglia della Juventus. Una vita con il bianconero addosso per il centrocampista torinese. Un sogno di un bambino diventato realtà. Da quando è entrato nel mondo Juve, all’età di 7 anni, infatti, Marchisio ha sempre lottato per i colori bianconeri ad eccezione della parentesi vissuta in prestito all’Empoli nel 2006. ...

Ponte Morandi - Di Maio vs Parenzo : “Accuse a Benetton? Confermo - favoriti da giornali”. “Ma da chi? Non noi” : “Nei confronti di Benetton c’è stata benevolenza sia da parte dei giornali sia da parte della politica”. Così Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, ospite a “In Onda”, su La7. “Ma da parte di chi? Noi siamo stati trasparenti” ha obiettato David Parenzo. “Non si senta sotto accusa” è la risposta del ministro del Lavoro. L'articolo Ponte Morandi, Di Maio vs Parenzo: “Accuse a ...

Approvato dal Senato il Decreto Dignità elaborato da Luigi Di Maio : Il Decreto Dignita' [VIDEO] è stato Approvato ieri mattina dal Senato della Repubblica, con 155 voti favorevoli e 125 contrari. Luigi Di Maio si è detto molto orgoglioso di aver contribuito all'approvazione di un provvedimento, che, a suo dire, rappresenta il primo tentativo di riforma del mondo del lavoro guardando alle esigenze dei cittadini e non a quello delle lobby economiche che stanno letteralmente rovinando l'economia del Paese. Nel ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere” : “Il governo non ha fatto dietrofront, al contrario: sta accelerando. Chi non vuole la revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere”. A dirlo, ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda, su La7, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio ...

Autostrade - Mit : "Ora commissione - poi si valuta revoca" |Di Maio : via concessione : Una nota del Ministero dei Trasporti precisa che la commissione è il primo atto per "fare luce sull'accaduto e avviare tutti gliaccertamenti per la contestazione di eventuali inadempienze delconcessionario". Le risultanze entreranno nella valutazione per la procedura di un'eventuale revoca della concessione.

Ponte Morandi - il retroscena sugli attacchi ai Benetton : perché Salvini ha umiliato Di Maio : L'obiettivo finale dovrebbe essere ottenere un nuovo Ponte pronto e collaudato entro e non oltre il 2019. Il modo per ottenerlo è sotto gli occhi di tutti, con il repentino cambio di stategia, solo ...