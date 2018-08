Di Maio | mini vacanza nel Golfo di Napoli | ' Ma quella ragazza è solo un' amica'

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE - DI Maio : "NIENTE ELEMOSINE"/ Video - Salvini : "Castellucci? Minimo sindacale" : Crollo ponte Morandi a Genova, Conte avvia iter per la REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. “Dovevano saper prevenire"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Le scuse di Autostrade - che prepara 500 milioni per Genova. Di Maio : «Elemosina». Salvini : «Minimo sindacale» : Mezzo miliardo. Questo preventiva di spendere Autostrade per l'Italia tra ricostruzione del viadotto crollato e delle case danneggiate, aiuti alle famiglie di vittime e sfollati e interventi su strade cittadine e trasporti pubblici per alleviare l'emergenza-traffico causata dalla tragedia del Ponte Morandi. Al mezzo miliardo si dovranno aggiungere i risarcimenti, quando saranno accertate le responsabilità del crollo...

Ponte Morandi - ministero Trasporti : “Al via Commissione - dopo risultati si valuta revoca concessione”. Botta e risposta Autostrade-Di Maio : ‘Ci spetta valore residuo’. ‘No’ – DIRETTA : Il ministero dei Trasporti ha istituito una “Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche” sul crollo del Ponte Morandi. È il primo passo con cui il governo intende chiarire quanto accaduto e avviare “la procedura di un’eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia“, come ha chiarito il titolare del Mit Danilo Toninelli su Facebook. Una prima misura concreta ...

Di Maio e Toninelli sorvolano il luogo del disastro (VIDEO) Ministro Trasporti : "responsabilità evidenti su manutenzione" : 13.31 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli dal luogo del crollo del Ponte Morandi punta il dito contro chi non fatto la manutenzione come avrebbe dovuto. Toninelli prima ribadisce che "Certamente il ministero si costituirà parte civile" poi aggiunge: "chi ha sbagliato deve pagare fino alla fine. La prima cosa che faremo è andare a guardare la convenzione con Autostrade per l'Italia e revocarla, e sanzionare ...

Il crollo del ponte di Genova - Di Maio e Toninelli : «Colpa di Autostrade - via la concessione - Benetton paghi». Bond Atlantia al minimo storico : Il vicepremier all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito». Grillo: «Tutto torni allo Stato»

Genova - il sopralluogo di Di Maio e Toninelli al ponte crollato : le domande dei ministri ai soccorritori : Poco dopo le 11.30 si è svolto il volo di ricognizione in elicottero dei ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, arrivati la mattina del 15 agosto a Genova, sul luogo dove si è verificato il crollo del ponte Morandi. Poi c’è stato il sopralluogo via terra. I due hanno chiesto delucidazioni, tra le altre cose, sulle attività produttive coinvolte dal crollo, sui cantieri aperti e su quanti vigili del fuoco e soccorritori fossero impegnati ...

