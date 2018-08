Di Battista chiede al Pd sostegno nella battaglia per nazionalizzare le autostrade

agi

(Di mercoledì 22 agosto 2018) "Contrasta il 5 stelle, critica, attacca, indignati per un verbo sbagliato da Di Maio, continua a scrivere che mi sto pagando la vacanza con l'assegno di fine mandato - anche se sai che non è vero. Ma quando il 5 stelle lotta per qualcosa che conviene anche a te, sostienilo. Ne hai il dovere". Alessandro Di, con un post su Facebook, si rivolge al Pd perre di sostenere la proposta di nazionalizzazione delle. "Non ti piace il 5 stelle? Legittimo, ma esattamente cosa non ti piace dell'idea di tornare ad essere proprietari delle nostre? Cosa c'è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini che con le loro tasse hanno permesso la costruzione della rete stradale?" sil'ex ...